Orbán Viktor

Orbán Viktor elárulta, hogy mit tervez – ezt önnek is látnia kell

4 perce
Olvasási idő: 3 perc
Újabb mérföldkőhöz érkezett a magyar infrastruktúra-fejlesztés: hétfőn felavatják az M4-es autóút új, 34 kilométeres szakaszát Törökszentmiklós és Kisújszállás között. A brüsszeli háborús terv rombolása helyett a kormány a békés országépítésre helyezi a hangsúlyt – jelentette be Orbán Viktor.
Orbán Viktor hangsúlyozta: 2010-ben még 1273 kilométer volt a gyorsforgalmi úthálózat hossza, ez 2025-re közel 2000 kilométerre nőtt, aminek köszönhetően a magyarok 90 százaléka fél órán belül eléri valamelyik sztrádát. 

Orbán Viktor
Orbán Viktor nagyszerű hírt jelentett be: átadják az M4-es autóút új, 34 kilométeres szakaszát Törökszentmiklós és Kisújszállás között. (Forrás: Facebook/Orbán Viktor)

Amit vállaltunk, azt megcsináljuk, lépésről lépésre, ellenszélben is” 

– írta közösségi oldalán Orbán Viktor az M4-es új szakaszának átadásáról. 

Országépítés válságok közepette

Az M4-es most átadott szakasza nem elszigetelt beruházás, hanem egy hosszú, válságokkal terhelt időszak eredménye. A kormány állítása szerint pénzügyi és migrációs válságon, a Covid-időszakon, majd a háborús nyomáson keresztül is folytatták az építkezéseket. A miniszterelnök felidézte: a múlt héten 400 milliárd forintnyi hadisarctól sikerült megóvni Magyarországot azzal, hogy mentességet kaptunk a brüsszeli hadikölcsön alól.

Rombolás helyett aszfalt itthon

A magyarok pénzének jobb helye van az Alföldön, egy négysávos út aszfaltjában, mint ripityára lőve a Donbaszban”

 – fogalmazott Orbán Viktor. A most átadott útszakasz költsége ennek az összegnek kevesebb mint a fele volt, és a megtakarítás lehetővé teszi az építkezés folytatását Berettyóújfalu irányába. A kormány üzenete egyértelmű: a brüsszeli háborús terv helyett békés, kézzelfogható országépítés.

