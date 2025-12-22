Orbán Viktor elárulta, hogy mit tervez – ezt önnek is látnia kell

Orbán Viktor hangsúlyozta: 2010-ben még 1273 kilométer volt a gyorsforgalmi úthálózat hossza, ez 2025-re közel 2000 kilométerre nőtt, aminek köszönhetően a magyarok 90 százaléka fél órán belül eléri valamelyik sztrádát.

Orbán Viktor nagyszerű hírt jelentett be: átadják az M4-es autóút új, 34 kilométeres szakaszát Törökszentmiklós és Kisújszállás között. (Forrás: Facebook/Orbán Viktor)

Amit vállaltunk, azt megcsináljuk, lépésről lépésre, ellenszélben is”

– írta közösségi oldalán Orbán Viktor az M4-es új szakaszának átadásáról.

Országépítés válságok közepette

Az M4-es most átadott szakasza nem elszigetelt beruházás, hanem egy hosszú, válságokkal terhelt időszak eredménye. A kormány állítása szerint pénzügyi és migrációs válságon, a Covid-időszakon, majd a háborús nyomáson keresztül is folytatták az építkezéseket. A miniszterelnök felidézte: a múlt héten 400 milliárd forintnyi hadisarctól sikerült megóvni Magyarországot azzal, hogy mentességet kaptunk a brüsszeli hadikölcsön alól.