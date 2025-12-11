Orbán Viktor szerint Amerika kimondja, amit Európa elhallgat

A miniszterelnök a Széll Kálmán Alapítvány tagjai előtt tartott beszéde után írta le, hogy komoly témák kerültek elő, köztük az új amerikai stratégia, amely szerinte az elmúlt évek legfontosabb dokumentuma. Orbán Viktor úgy fogalmazott, Washington most olyan hangon beszél Brüsszelről, „ahogy a Biden-adminisztráció és Brüsszel beszélt rólunk”.

Orbán Viktor értékelése szerint a dokumentum világosan kimondja: Európa „egy hosszú gazdasági zsákutca végére ért”. A miniszterelnök szerint egy gyenge szövetséges nem képes megvédeni magát, és nem támasz nemzetközi ügyekben sem, ami szerinte már régen látszott, de most először amerikai stratégiai dokumentumban is szerepel.

Civilizációs válság és orosz viszony

Orbán azt is kiemelte, hogy Washington szerint Európa civilizációs válságban van, és veszélybe kerültek a civilizációs értékek, a demokrácia és a szabad piac. Szerinte az amerikai stratégia azt is megállapítja, hogy az európai liberális politika „felégette” az Oroszországgal kiépített kapcsolatokat, ami hibának bizonyult.

A miniszterelnök szerint a dokumentum arra utal, hogy

stratégiai szinten újra kell építeni az európai–orosz viszonyrendszert, ami új külpolitikai korszakot hozhat.

Orbán Viktor összegzésként azt írta: az amerikai stratégia „tűpontosan látja” Európa lecsúszását, „civilizációs léptékű visszaesését”. Úgy látja, Magyarország 15 éve küzd ezzel a folyamatával szemben, és most először kap visszaigazolást egy nagyhatalmi dokumentumból.

És végre nem egyedül!

– zárta értékelését.