Rendkívüli

Friss

Orbán Viktor

Orbán Viktor arra kér felhatalmazást 2026-ban, hogy Magyarország kívül maradjon a háborún

16 perce
Nekem nem az volt a dolgom az elmúlt időszakban, hogy a kampányversenyfutásba benevezzek, hanem az, hogy az országot abba az állapotban tartsam, hogy ki tudjon maradni abból a bajból, veszedelemből, amely fenyegeti Magyarországot, és amelyet úgy hívnak, hogy háború és hadigazdálkodás! – hangsúlyozta Orbán Viktor miniszterelnök. Mutatjuk a videót!
Nekem nem az volt a dolgom az elmúlt időszakban, hogy a kampányversenyfutásba benevezzek, hanem az, hogy az országot abban az állapotban tartsam, hogy ki tudjon maradni abból a bajból, veszedelemből, amely fenyegeti Magyarországot, és amelyet úgy hívnak, hogy háború és hadigazdálkodás – mondta Orbán Viktor.

A miniszterelnök hozzátette:  

Persze van a migráció is, meg vannak még itt más kérdések is, amelyekkel foglalkozni kell, de a kulcskérdés ez volt, és 2026-ban is én arra kérek mandátumot az emberektől az előttünk álló választáson, arra kérek mandátumot a magyaroktól, hogy kimaradjunk az európai háborúból. Erre kérek felhatalmazást most. Azt szeretném tőlük kérni, hogy abban erősítsenek meg, arra hatalmazzanak fel, hogy tartsam kívül Magyarországot az európai háborús szövetségből!

– hangsúlyozta Orbán Viktor.  

Orbán Viktor: Ha kimaradunk a háborúból, akkor nem kell átállnunk hadigazdaságra, akkor lehet békegazdaságunk
