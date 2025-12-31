Orbán Viktor arra kér felhatalmazást 2026-ban, hogy Magyarország kívül maradjon a háborún

Persze van a migráció is, meg vannak még itt más kérdések is, amelyekkel foglalkozni kell, de a kulcskérdés ez volt, és 2026-ban is én arra kérek mandátumot az emberektől az előttünk álló választáson, arra kérek mandátumot a magyaroktól, hogy kimaradjunk az európai háborúból. Erre kérek felhatalmazást most. Azt szeretném tőlük kérni, hogy abban erősítsenek meg, arra hatalmazzanak fel, hogy tartsam kívül Magyarországot az európai háborús szövetségből!