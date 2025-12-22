A kormány betartotta ígéretét – átadták az M4-es autópálya újabb szakaszát

Fazekas Sándor volt az, aki ránézett az előterjesztésre, amely az országot útfejlesztési tervet tartalmazta. Ő kérdezte, hogy na de velük mi lesz? Köszönettel tartozunk neki, hogy ez az út soha ne kerüljön le a napirendről – fogalmazott Orbán Viktor az átadón.

Fotó: képernyőfotó

A kormányfő hozzátette, tőle tanulta azt is, az a jó, ha az emberek gőzölgő aszfalton mennek szavazni. Köszönetet mondott a helyieknek a szavazatokért. Úgy fogalmazott, ezekre lenne szükségük most is.

A miniszterelnök arról is beszélt: a kunokkal nem jó ujjat húzni.

Emlékeztetett: ők adták Kenderesről az utolsó kormányzót, és időnként egy-egy Nobel-díjassal is megajándékozzák a magyarságot.

A kormányfő kifejtette: van egy saját Alföld-programjuk. Hozzátette: a munkanélküliség 12-ről 5 százalékra csökkent a térségben 2010 óta. A nagy kiadás azonban a két út volt, ugyanis az M4 mellett M44-es út is nagyon fontos volt. Van még hátra azonban 60 kilométernyi útszakasz, és ez is épülni fog.

Ennyi pénz mehetett volna Ukrajnába Magyarországról

A Magyarországra érkező 20 tonnánál nagyobb kamionok kizárólag az autopályát használhatják a jövőben, itt már van autopálya. A kormányfő kifejtette: a magyar emberek 90 százaléka fél óra autóut távolságra lakik valamelyik sztrádától. Hamarosan ez 100 százalékra felmehet, és az idő 20 percre csökkenhet. Orbán Viktor azt mondta, Észak-Magyarország az elmúlt időszakban felemelkedett a fejlesztések miatt.

A jövőben nem csak keletről mennek majd Nyugadra dolgozni az emberek, hanem lesz az fordítva is.

A kormányfő kifejtette Debrecen-Nagyszalonta-Békéscsaba gazdasági övezetet akarnak létrehozni. Ezért megépítik a Békéscsaba-Debrecen négysávos autóutat. Mint mondta, nagy küzdelem árán kimaradtak a brüsszeli hitelből. A magyaroknak ez 400 milliárd forintot jelentett volna. A mostani útszakasz 170 milliárd forint.

A pénznek szerinte jobb helye van itt, mint a ripityára lőtt Dombaszban egy oligarcha zsebében.

A kormányfő szerint ez a választás tétje. Jól látható hogy két út van előttünk. Haladhatunk a brüsszeli úton, ami annyit jelent, hogy a pénzünket elviszik. A másik lehetőség, hogy Magyarországon marad, és akkor Magyarország erősödni fog, ugyanúgy ahogy az elmúlt 15 évben. Orbán Viktor azt mondta: ha velünk vannak a kunok, akkor ezt a választást meg fogják nyerni.