Menczer Tamás: Mindenkire szükség van!

Menczer Tamás Szegeden, a soron következő háborúellenes gyűlésen, is válaszolt újságírói kérdésekre.

Menczer Tamás Szegeden is válaszolt a kérdésekre. Fotó: Facebook/Menczer Tamás

A kommunikációs igazgató egy provokatív kérdést is kapott, mely szerint miért lenne fontos, hogy a fideszesek részt vegyenek a háborúellenes gyűlésen, azonban válaszában rámutatott, hogy nem csak a fideszeseknek fontos a gyűlés, hanem mindenkinek, aki nemet mond a háborúra.

Menczer Tamás azt is megemlítette, hogy a helyzet egyre romlik. Az elmúlt héten ugyanis a brüsszeli EU-csúcson 24 tagállam úgy döntött, hogy egy úgynevezett hadikölcsönt nyújt Ukrajnának. Így már pénzügyi kényszer is van, hogy folytassák a háborút.

Ukrajna ugyanis csak akkor tudja visszafizetni a kölcsönt, ha folytatja a háborút, és legyőzi Oroszországot. Ez azonban minden emberi számítás szerint lehetetlen. Ennek megfelelően Magyarország mellett a csehek és a szlovákok is kimaradtak ebből az egész tranzakcióból.

A nyomás egyre fokozódik, és úgy tűnik, hogy Orbán Viktor az egyetlen garancia arra, hogy a háborús őrület nem sodor magával minket is.