Az Európai Unió a végóráit éli: Orbán Viktor elárulta, miért

Bohár Dániel influenszer, újságíró egy videós Facebook-bejegyzésben hívta fel a figyelmet arra, hogy Orbán Viktor erős kritikát fogalmazott meg az Európai Unió működőképességével kapcsolatban a brüsszeli EU-csúcsot követően.

Brüsszelben, az uniós csúcs után adott nyilatkozatában a magyar miniszterelnök történelmi korszakhatárról beszélt és kétségének adott hangot az Európai Unió működőképessége vonatkozásában. Orbán Viktor szerint az Európai Unió már a dezintegráció, a szétesés szakaszába lépett Fotó: JONATHAN RAA / NurPhoto

Orbán Viktor szerint, ha nem történik radikális reform, akkor az EU a jelenlegi formájában nem tartható fenn

Az Európai Unió működése elérte azt a pontot, ahonnan visszaút csak gyökeres átszervezéssel lehetséges”

– mondta Orbán Viktor miniszterelnök a brüsszeli EU-csúcsot követő sajtótájékoztatón.

Orbán Viktor szerint az EU jelenlegi működése már nem koherens, a döntések sok esetben következmények nélkül maradnak.

Itt a végóráit érjük az Európai Uniónak. Ez a lezáró szakasz, a dezintegrációnak a fázisa, amibe beleléptünk”

– fogalmazott a kormányfő, majd hozzátette:

Az Unió nem egy drámai pillanatban omlik majd össze, hanem fokozatosan szétrázódik.”

A miniszterelnök rámutatott arra az ellentmondásos gyakorlatra is, amely szerinte aláássa az uniós együttműködés hitelességét. Példaként említette, hogy:

Magyarországot megbírságolják, mert nem engedi be a migránsokat, szó szerint ugyanezen lengyel szabályok miatt meg kitüntetik a lengyeleket.”

Orbán Viktor szerint ez is azt mutatja, hogy az uniós döntéshozatal következetlenné vált.

A kormányfő hangsúlyozta, hogy a folyamat nem egyik napról a másikra zajlik le.

Ez nem egy nap lesz, hanem egy történelmi korszak. Hosszú évekig is eltarthat”

– mondta, ugyanakkor egyértelművé tette, ha nem történik radikális reform, akkor az EU a jelenlegi formájában nem tartható fenn.

Ha nem szervezzük radikálisan újjá az egész Európai Uniót, akkor ez, ami itt van, szétcsúszik”

– hangsúlyozta Orbán Viktor miniszterelnök.