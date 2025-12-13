Orbán Viktor: Az orosz vagyon eltulajdonítása hadüzenet

A mohácsi Digitális Polgári Körök (DPK) Háborúellenes Gyűlésén Orbán Viktor miniszterelnök kemény szavakkal bírálta Brüsszel szándékát az orosz devizatartalékok elkobzására. A kormányfő szerint az orosz vagyonhoz való hozzányúlás a nemzetközi jog felrúgása és gyakorlatilag hadüzenet lenne. Orbán Viktor szerint ezzel Európa egy rendkívül veszélyes, háborúhoz vezető útra lépett.

A mohácsi Digitális Polgári Körök (DPK) Háborúellenes Gyűlésén Orbán Viktor miniszterelnök kemény szavakkal bírálta Brüsszel szándékát az orosz devizatartalékok elkobzására. A kormányfő szerint az orosz vagyonhoz való hozzányúlás a nemzetközi jog felrúgása és gyakorlatilag hadüzenet lenne. Orbán Viktor szerint ezzel Európa egy rendkívül veszélyes, háborúhoz vezető útra lépett. Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/MTI

Orbán Viktor: Azok, akik a háború mellett érveltek, mind meg fognak bukni



A mohácsi háborúellenes gyűlés egyik legfontosabb pillanata volt, amikor Orbán Viktor részletesen beszélt arról a Brüsszelben tervezett döntésről, amely lehetővé tenné a befagyasztott orosz vagyonok felhasználását Ukrajna további támogatására.

A miniszterelnök szerint ez a lépés nem csupán jogi kérdés, hanem történelmi súlyú tévedés is:

Az orosz vagyonhoz való hozzápiszkálás, ennek az eltulajdonítása hadüzenet. Olyat még sose láttam, hogy két-háromszáz milliárd eurónyi pénz elvétele egy országtól ne váltott volna ki valamilyen válaszlépést.”

Orbán Viktor úgy vélte, hogy ezzel Brüsszel megszűnt jogállamnak lenni, hiszen a nemzetközi pénzügyi jog egyik legfontosabb alapelvét rúgja fel. Mégpedig azt, hogy egy ország devizatartaléka sérthetetlen.

Ez a döntés nemcsak Magyarország szempontjából veszélyes. Ez a teljes nemzetközi pénzügyi rendszer egyes számú alapelvét borítja fel. A devizatartalékhoz senki sem nyúlhat. Ezt most Brüsszel felrúgta.”

Vége a jogállamiság illúziójának

A miniszterelnök szerint az uniós döntés az európai jogrend végét jelenti, és azt bizonyítja, hogy Brüsszel „nyíltan, fényes nappal” sérti meg a saját szabályait:

Magyarországot kikerülve, megerőszakolva, fényes nappal nyúlnak hozzá az orosz vagyonhoz. Ez a döntés számunkra is fáj, mert vége annak az illúziónak, hogy Brüsszelben még érvényesül a jog uralma.”

Orbán felidézte, hogy a második világháború idején sem fordult elő, hogy egy ország külföldön tartott devizatartalékát elkobozták volna. Ezért az uniós döntést „veszélyes precedensnek” nevezte, amely megrengetheti a nemzetközi bizalmat és akár az euró jövőjét is.

Ha egyszer egy országtól el lehet venni a pénzét, akkor mások is joggal félnek majd. Arab országok, ázsiai befektetők is kivonhatják a pénzüket Európából. Ez a döntés nemcsak Oroszországnak, hanem egész Európának árthat.”

A brüsszeli vezetők becsapták a saját népeiket

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy a háborúpárti európai vezetők évek óta félrevezetik a saját polgáraikat, amikor azt állítják: az ukrajnai háború finanszírozása nem kerül majd pénzbe az európaiaknak.

Európa vezetői azzal etették a polgáraikat, hogy Ukrajna támogatása nem kerül majd semmibe, mert a befagyasztott orosz vagyonból fedezik a háborút. Most derül ki, hogy ez hazugság volt. Ezt a háborút végül a saját polgáraik fogják megfizetni. A dánok, a spanyolok, a portugálok és még az unokáik is.”

- mondta a miniszterelnök, aki szerint a gazdasági következmények belpolitikai földindulást hozhatnak:

Amikor az emberek rájönnek, hogy a saját zsebükből kell fizetni a háborút, abból parasztgyalázat lesz egész Európában. És azok, akik a háború mellett érveltek, mind meg fognak bukni.”