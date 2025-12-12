Orbán Viktor: Az őrület fokozódik!

Közben az őrület fokozódik. A NATO főtitkára Berlinben gyakorlatilag háborúba szólította Európát Oroszország ellen. Pont, mint Von der Leyen. Mi nemet mondunk a háborúra, Trump és a béke mellett állunk. De a veszély egyre nagyobb”
– hangsúlyozta a miniszterelnök.
Orbán Viktor egyúttal figyelmeztetett, hogy Brüsszel sem tétlenkedik, hiszen „egész Európát bele akarják tolni a háborúba”, ma pedig döntenek majd róla, hogy a befagyasztott orosz vagyont a háború folytatására kell fordítani. Amit tesznek, az törvénytelen, jogellenes – nyomatékosította a miniszterelnök.
A szabályok szerint erről csak egyhangúlag lehetne dönteni, de a háborúpártiak a saját szabályaikat is a kukába dobják. Tiltakozunk a döntés ellen, és mindent megteszünk a jogszerű állapot helyreállítása érdekében”
– zárta bejegyzését a miniszterelnök.
Mark Rutte NATO-főtitkár németországi beszéde:
