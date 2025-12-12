Orbán Viktor: Az őrület fokozódik!

Hírlevél
A miniszterelnök jelentkezett a Harcosok Klubjában. Bejegyzésében Orbán Viktor miniszterelnök elmondta, hogy a NATO főtitkára lényegében háborúra szólított fel, mi azonban továbbra is nemet mondunk a háborúra. Habár Brüsszel és a nyugati vezetők gőzerővel dolgoznak a háború kiterjesztésén, hazánk továbbra is béke mellett áll.
Közben az őrület fokozódik. A NATO főtitkára Berlinben gyakorlatilag háborúba szólította Európát Oroszország ellen. Pont, mint Von der Leyen. Mi nemet mondunk a háborúra, Trump és a béke mellett állunk. De a veszély egyre nagyobb”

– hangsúlyozta a miniszterelnök. 

Orbán Viktor: A NATO főtitkára gyakorlatilag háborúba szólította Európát.
Orbán Viktor: A NATO főtitkára gyakorlatilag háborúba szólította Európát (Fotó: Facebook/Orbán Viktor)

Orbán Viktor egyúttal figyelmeztetett, hogy Brüsszel sem tétlenkedik, hiszen „egész Európát bele akarják tolni a háborúba”, ma pedig döntenek majd róla, hogy a befagyasztott orosz vagyont a háború folytatására kell fordítani. Amit tesznek, az törvénytelen, jogellenes – nyomatékosította a miniszterelnök. 

A szabályok szerint erről csak egyhangúlag lehetne dönteni, de a háborúpártiak a saját szabályaikat is a kukába dobják. Tiltakozunk a döntés ellen, és mindent megteszünk a jogszerű állapot helyreállítása érdekében”

– zárta bejegyzését a miniszterelnök.

