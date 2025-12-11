Orbán Viktor mindent elmond az új napelemprogramról

Orbán Viktor a Facebook-oldalán jelentette be az energiatárolók vásárlásához állami támogatást adó legújabb rezsicsökkentési programot.

Új korszak kezdődik az otthoni energiagazdálkodásban. Orbán Viktor miniszterelnök közlése szerint a Rezsicsökkentés 2.0 program keretében a kormány 2,5 millió forint vissza nem térítendő támogatást ad a lakossági energiatárolók, vagyis az otthoni akkumulátorok telepítéséhez. A pályázat január 15-én jelenik meg, február 1-jétől pedig már be is lehet adni a kérelmeket Fotó: Máthé Zoltán / MTI Fotószerkesztõség

Orbán Viktor: 2,5 milliós támogatás jár az otthoni energiatárolókra

Figyelem! Rezsicsökkentés 2.0 – 2,5 millió forinttal támogatjuk az új energiatárolók vásárlását. Január 15-én kiírjuk a pályázatokat, február 1-jétől már lehet is pályázni!”

– jelentette be a miniszterelnök a videós üzenetében.

A kormányfő elmondta, hogy a kormány a családok energiafüggetlenségét és rezsivédelmét kívánja erősíteni azzal, hogy támogatja a napelemek mellé telepíthető háztartási energiatároló rendszerek beszerzését.

Azoknak akarunk lehetőséget adni, akiknek már van napelemük, vagy most szeretnének ilyet”

– fogalmazott Orbán Viktor. Hozzátette: a napelemes háztartások gyakran szembesülnek azzal, hogy a termelt áram egy része nem használható fel azonnal, és a hálózatra sem mindig adható vissza.

Egy olyan képességre van szükség, hogy el tudják tárolni a napelemek által előállított energiát. Egyszerűség kedvéért nevezzük akkumulátornak”

– mondta a miniszterelnök, aki szerint az új program valójában a rezsicsökkentés új szintje. Az állam a beruházás jelentős részét átvállalja:

Amit az állam segíteni tud, és amit ajánl, az az, hogy a vételárból 2,5 millió forintot támogatásként odaadunk, a hiányzó összeget önerőként neked kell előállítanod”

– hangsúlyozta a kormányfő hozzátéve, hogy a pályázatok gyors elbírálásra számíthatnak, hogy minél előbb elindulhasson az otthoni „családi akkumulátorok” telepítése.

Ha meg lehet kezdeni az akkumulátor telepítését, olcsóbb lesz a ház működtetése, jobban járnak a családok. Ez volna a nagy haditerv”

– tette hozzá üzenetének a legvégén a miniszterelnök.