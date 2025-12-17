Orbán Viktor az uniós csúcson: Megjöttek a magyarok

„Helló, EU-csúcs. Megjöttek a magyarok!” – ezzel az üzenettel jelentkezett be Orbán Viktor Brüsszelből, ahol a magyar miniszterelnököt kiemelt sajtóérdeklődés fogadta az uniós csúcstalálkozó kezdetén. A miniszterelnök közösségi oldalán több patrióta politikus is feltűnik, akik üzenetet intéztek a magyarokhoz.
A magyar kormányfőt a sajtó képviselőinek hada fogadta Brüsszelben – erre utal Orbán Viktor egy másik bejegyzésben írt megjegyzése is, miszerint „árad a sajtó”. A miniszterelnök közösségi oldalán több patrióta politikus is feltűnik, akik üzenetet intéztek a magyarokhoz.
