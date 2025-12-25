Hírlevél
Rendkívüli

Orbán Viktor az unokáival közös képpel kívánt áldott, békés ünnepet mindenkinek

Családi hangulatú karácsonyi üzenetet osztott meg a közösségi oldalán Orbán Viktor. A miniszterelnök négy unokájával a feldíszített karácsonyfa mellett állva kíván békés, áldott ünnepet minden magyarnak.
Egy meghitt, személyes pillanatot osztott meg karácsony alkalmából Orbán Viktor a közösségi oldalán. A bejegyzéshez csatolt fényképen a kormányfő négy unokájával együtt áll a karácsonyfa mellett.

Unokáira utalva a kormányfő azt írta a karácsonyi képre, hogy: 

Alakul a csapat."

A fotó mellé pedig mindössze annyit írt:

Áldott, békés karácsonyt kívánunk mindenkinek!”

 

