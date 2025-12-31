Orbán Viktor bemutatta, hogy mik azok az értékek, amiken áll egy ország politikája

Van egy munkaalapú gazdasági rendszerünk, ami eltér egyébként a brüsszeli hadigazdaság rendszerétől és van egy családokra épülő társadalmi rendszerünk. Ez is eltér attól, amit Brüsszelben tapasztalunk. Ez a két pillér, amin áll a magyar élet. Ezeket nem lehet feladni. …Ezek azok a stabilitást adó pillérek, amin nyugszik ma a magyar társadalom ennek a tizegynéhány millió embernek az élete, még a határon túli magyarokat is ide sorolhatjuk. Ebből nem szabad engedni. És itt nincsen migráció, itt nincsen gender, itt nincsen brüsszeli alávetettség, itt szuverenitás van, családbarát politika van, érdemalapú gazdaságpolitika van, teljesítményre épülő gazdaságpolitika van, a családok tisztelete van