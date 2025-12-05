Orbán Viktor: Bepereljük az Európai Bizottságot, ha kikerülik a magyar vétót

Orbán Viktor az adásban úgy fogalmazott: „Brüsszel cinkelt lapokkal játszik”, azt találta ki, hogy az orosz gáz- és olajvásárlás betiltása – ami alól Magyarország és Szlovákia korábban mentességet kapott – nem is szankció, hanem egy kereskedelempolitikai döntés, ami az uniós jog szerint nem igényel egyhangúságot, meg lehet hozni többségi döntéssel is.
Brüsszel nyíltan megsérti a jogállamiságot
Vagyis kikerülik a magyar vétót, teljesen törvénytelenül”
– hangsúlyozta, és ezt a lépést a jogállamiság nyílt megsértésének nevezte.
Be is fogjuk perelni ezért a bizottságot, (...) ha ezt a döntést hozza, akkor jogi úton is elégtételt akarunk venni”
– jelentette be Orbán Viktor.
Megjegyezte: ezzel ugyan „nem vagyunk kint a vízből”, mert mire Európában egy jogi ügy végigfut, addigra már „nyolcszor véget ér a háború”. De Magyarországnak akkor is jeleznie kell, hogy az Európai Unió letért a jogállamiság útjáról, jogsértést követ el, visszaél a hatalmával – hangsúlyozta a kormányfő.