Tömegbe hajtott egy autó a karácsonyi vásáron Franciaországban – gyerekek is megsérültek

Orbán Viktor: Bepereljük az Európai Bizottságot, ha kikerülik a magyar vétót

Magyarország bepereli az Európai Bizottságot, ha a magyar vétót kikerülve hoznak döntést az orosz gáz- és olajvásárlás elleni szankciók ügyében – jelentette ki a miniszterelnök pénteken a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában. Orbán Viktor hozzátette: „Brüsszel cinkelt lapokkal játszik”.
Orbán Viktor az adásban úgy fogalmazott: „Brüsszel cinkelt lapokkal játszik”, azt találta ki, hogy az orosz gáz- és olajvásárlás betiltása – ami alól Magyarország és Szlovákia korábban mentességet kapott – nem is szankció, hanem egy kereskedelempolitikai döntés, ami az uniós jog szerint nem igényel egyhangúságot, meg lehet hozni többségi döntéssel is.

Orbán Viktor sajtónyilatkozat, bérmegállapodás, OrbánViktorsajtónyilatkozat, Orbán Viktor, OrbánViktor, 2025.12.04.
Orbán Viktor miniszterelnök bejelenti a munkaadók és munkavállalók közreműködésével megkötött bérmegállapodást Budapesten, 2025. december 4-én (fotó: Csudai Sándor)

Brüsszel nyíltan megsérti a jogállamiságot

Vagyis kikerülik a magyar vétót, teljesen törvénytelenül” 

– hangsúlyozta, és ezt a lépést a jogállamiság nyílt megsértésének nevezte.

Be is fogjuk perelni ezért a bizottságot, (...) ha ezt a döntést hozza, akkor jogi úton is elégtételt akarunk venni” 

– jelentette be Orbán Viktor.

Orbán Viktor: Brüsszel fuldoklik a korrupcióban

Megjegyezte: ezzel ugyan „nem vagyunk kint a vízből”, mert mire Európában egy jogi ügy végigfut, addigra már „nyolcszor véget ér a háború”. De Magyarországnak akkor is jeleznie kell, hogy az Európai Unió letért a jogállamiság útjáról, jogsértést követ el, visszaél a hatalmával – hangsúlyozta a kormányfő.

 

