Orbán Viktor: Bepereljük az Európai Bizottságot, ha kikerülik a magyar vétót

Orbán Viktor az adásban úgy fogalmazott: „Brüsszel cinkelt lapokkal játszik”, azt találta ki, hogy az orosz gáz- és olajvásárlás betiltása – ami alól Magyarország és Szlovákia korábban mentességet kapott – nem is szankció, hanem egy kereskedelempolitikai döntés, ami az uniós jog szerint nem igényel egyhangúságot, meg lehet hozni többségi döntéssel is.

Orbán Viktor miniszterelnök bejelenti a munkaadók és munkavállalók közreműködésével megkötött bérmegállapodást Budapesten, 2025. december 4-én (fotó: Csudai Sándor)

Brüsszel nyíltan megsérti a jogállamiságot

Vagyis kikerülik a magyar vétót, teljesen törvénytelenül”

– hangsúlyozta, és ezt a lépést a jogállamiság nyílt megsértésének nevezte.

Be is fogjuk perelni ezért a bizottságot, (...) ha ezt a döntést hozza, akkor jogi úton is elégtételt akarunk venni”

– jelentette be Orbán Viktor.