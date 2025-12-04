Megszületett a nagy megállapodás: Orbán Viktor bejelentette a minimálbér-emelést

Hírlevél
Hosszú hónapok tárgyalásait követően megszületett a megállapodás a munkaadók és a munkavállalók között a jövő évi bérminimumról és minimálbérről – jelentette be a miniszterelnök, aki jelezte, a döntéssel 700 ezer család jövedelme biztosan nő január elsejétől.
A tiszás megszorítócsomagot lesöpörjük az asztalról, és helyette ma egy nagy megállapodást írunk alá – jelentette be Orbán Viktor azután, hogy hosszú hónapok tárgyalásait követően megszületett a megállapodás a munkaadók és a munkavállalók között a jövő évi bérminimumról és minimálbérről.

Így jövőre a minimálbért 11 százalékkal, a garantált bérminimumot pedig 7 százalékkal emeljük. Vagyis január 1-től összesen 700 ezer család jövedelme nő biztosan, és akkor a megemelt családi kedvezményekről még nem is beszéltünk

– hangsúlyozta a miniszterelnök, aki kiemelte, komoly vállalás, amihez a kormány egy 11 pontos adócsökkentési programmal járult hozzá, melynek köszönhetően 90 milliárd forinttal csökkennek a kkv-k adóterhei.
Orbán Viktor mindenkinek köszönetet mondott, aki hozzájárult ehhez a fontos megállapodáshoz, és közölte: 

 Mi azt valljuk, hogy a gazdaságot fejleszteni, a béreket emelni, az adókat csökkenteni kell. Soha rosszabb évkezdetet!

 

