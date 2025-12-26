Hírlevél
Macron nem bír magával, mindenképp háborúba vinné Európát

orbán viktor

Orbán Viktor betartotta ígéretét

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Újabb videóban jelezte a magyar miniszterelnök, betartja az ígéretét. Benett, a vácrátóti kisfiú Orbán Viktortól kapott ajándékot.
orbán viktorbenettvácrátótajándék

A magyar miniszterelnök, ahogy fogalmazott, betartja az ígéretét. Az ajándékozás előzménye sem mindennapi. 

orbán viktor
Orbán Viktor ígérte, megtartotta, ezúttal egy ajándékról volt szó
Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Kedves Benett Vácrátóton! Találkozhattunk ott nálatok a házatokban, akkor beszéltünk a bokszzsákról és a bokszkesztyűkről. Azt ígértem, hogy segítek.

Ezt a miniszterelnök meg is tette, Benett, a vácrátóti kisfiú magától Orbán Viktortól kapott karácsonyi ajándékot, (a testvérei is), a jó hírt a magyar kormányfő a közösségi oldalán osztotta meg.

 

