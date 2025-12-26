Orbán Viktor betartotta ígéretét

A magyar miniszterelnök, ahogy fogalmazott, betartja az ígéretét. Az ajándékozás előzménye sem mindennapi.

Orbán Viktor ígérte, megtartotta, ezúttal egy ajándékról volt szó

Kedves Benett Vácrátóton! Találkozhattunk ott nálatok a házatokban, akkor beszéltünk a bokszzsákról és a bokszkesztyűkről. Azt ígértem, hogy segítek.

Ezt a miniszterelnök meg is tette, Benett, a vácrátóti kisfiú magától Orbán Viktortól kapott karácsonyi ajándékot, (a testvérei is), a jó hírt a magyar kormányfő a közösségi oldalán osztotta meg.