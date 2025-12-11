Orbán Viktor döbbenetes leleplezést tett! Ezt muszáj látnia!

Hírlevél
1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Összenő, ami összetartozik. Bokros Lajos felmondta a Tisza Párt megszorító csomagját. A baloldal nem vész el, csak átalakul… – írta Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán megosztott videóhoz.
„A 14. havi nyugdíj az már kifejezetten őrültség és parasztvakítás és szemfényvesztés. Semmi indoka nincsen a 13. havi nyugdíjnak sem, hiszen senki soha nem fizette 13 havi nyugdíjjárulékot” – mondta Bokros Lajos, a bukott szocialisták egykori pénzügyminisztere egy videóban.

Budapest, 2016. október 23. Bokros Lajos, a Modern Magyarország Mozgalom (MoMa) elnöke a baloldali ellenzéki pártok kormányellenes tüntetésén a Blaha Lujza téren 2016. október 23-án, az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulóján. A Mossuk le a gyalázatot! Emlékezés 1956 hõseire és tüntetés az európai Magyarországért címû rendezvényt magánszemélyek jelentették be, de azon ellenzéki politikai pártok vezetõi is felszólalnak. MTI Fotó: Balogh Zoltán
Bokros Lajos
Fotó: MTI/Balogh Zoltán

A bukott balliberális miniszter hozzátette:

„Nem lehet megígérni, hogy teljes inflációkövető, vásárlóerőt megőrző nyugdíjak legyenek. Hát egyre fogy a dolgozó népesség, ráadásul a kormány abszolút ellene van a munkaerőimportnak meg a bevándorlásnak. Hogy lesz ebből jólét?

Bokros Lajos szerint tovább kell folytatni majd a nyugdíjkorhatárnak az emelését, és emellett szerinte a magyarországi adórendszer „teljesen torz”.

A bukott szocialisták egykori pénzügyminisztere hozzátette:

Ezt az adórendszert még megterhelik a kedvezmények és a mentességek, ahol a „leggonoszabb változás most történik azáltal, hogy bevezetik a háromgyerekes anyáknak a teljes élethosszig tartó személyi jövedelemadó mentességét”. Lehet beszélni a személyi jövedelemadóról, ami egyébként hosszabb távon mindenképpen Magyarországon is most már egy többkulcsos adórendszernek a bevezetését fogja előirányozni. Mert én azt mondom, hogy a három kulcsnak úgy kéne kinézni, hogy 10-20-30 százalék”

– hangsúlyozta Bokros Lajos.

Megdupláznák az adót – Menczer szerint ebbe belerokkanna a vállalkozói világ

 

 

