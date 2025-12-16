Orbán Viktor szerint most dől el valami, aminek súlyos ára lehet

Aki uniós hitelt kér az unokái kárára, az most beállhat a brüsszeli kórusba. Könnyen adják, tiltakozni lehet, szabadulni tőle annál nehezebb – közölte Orbán Viktor kedden Facebook-oldalán.
Orbán Viktor: Aknamezőn kell navigálni
Ahogy közeleg az EU-csúcs, úgy kezd testet ölteni az a megoldás, amivel
a brüsszeli bürokraták megpróbálják majd lenyomni a torkunkon Ukrajna kétéves hadi kiadásainak finanszírozását
– hívta fel a figyelmet a miniszterelnök közösségimédia-bejegyzésében.
Orbán Viktor azt is hozzátette, a brüsszeliek újra az általuk csodafegyvernek hitt megoldáshoz akarnak folyamodni: közös hitelhez, akár úgy is, hogy erről nincs konszenzus.
Rámutatott:
Aki nem akarja, az is megkapja a nyakába, a kamatokat pedig fizetheti évtizedekig.”
A miniszterelnök szerint ezzel csak az eszkaláció irányába haladunk és az orosz-ukrán háború gyors lezárásának esélyét végleg elszalasztjuk, a háború következményeit pedig „még az unokáink is nyögni fogják.”
Magyarországnak pedig ezen az aknamezőn kell navigálnia. Most csütörtökön és a következő években”
– tette hozzá Orbán Viktor.