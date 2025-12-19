Fontos híreket osztott meg péntek reggel Orbán Viktor

„Egy nagyon hosszú és küzdelmes éjszakán vagyunk túl. Az azonnali háborús veszélyt sikerült elhárítanunk. Nem hagytuk, hogy az orosz vagyon felhasználásával Európa hadüzenetet küldjön Oroszországnak” – jelentette ki közösségi oldalán Orbán Viktor. A miniszterelnök felhívta a figyelmet arra, ez a terv háborúba sodorta volna Európát, és 1000 milliárd forint terhet rótt volna Magyarországra.

(Fotó: Fischer Zoltán / MTI)

Újra dübörög a V3-as szövetség

Mint írta, 24 tagállam ugyanakkor úgy döntött, hogy a következő két évre hadikölcsönt ad Ukrajnának.Ha az ukránok a kölcsönt nem képesek visszafizetni, akkor azt ezen európai országoknak kell majd törleszteni.

A V3 együttműködés újra elindult: Magyarország, Szlovákia és Csehország úgy döntött, hogy erre a vonatra nem szállunk fel. Ezzel mentesítettük a gyerekeinket és az unokáinkat ennek a hatalmas, 90 milliárd eurós hitelnek a terheitől. A hadikölcsön Magyarországra eső összege több mint 400 milliárd forint lett volna”

– emelte ki, hozzátéve: rossz hír, hogy a háborús felkészülés szemmel láthatóan folytatódik Brüsszelben.

Mint írta, Magyarország továbbra is a béke hangja Európában és nem engedi, hogy a magyar emberek adójából finanszírozzák Ukrajnát. „A békét és azt, hogy a magyarok pénzét ne küldjék Ukrajnába, csak egy nemzeti kormány tudja garantálni. Ha brüsszeli kormány van Magyarországon, akkor háborúba viszik Magyarországot, és minden pénzt Ukrajna támogatására fognak költeni. Ezt nem hagyhatjuk!” – zárta bejegyzését a kormányfő.