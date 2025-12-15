Orbán Viktor: Ha Brüsszel be akar minket darálni, akkor nem válogat az eszközökben

Orbán Viktor a következő interjújába adott egy kis betekintést, ahol azt fejtegette, hogy miként kell elképzelnünk egy brüsszeli Tanácsülést.

Orbán Viktor évértékelője a Patriótán – Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Az Uniós országok állam- és kormányfőit tömörítő Európai Tanács ülésére csütörtökön kerül sor, és szokás szerint a magyar miniszterelnök kisebbségben lesz az álláspontjával, amit a Tanács többi tagja igyekszik megtörni.

A miniszterelnök beszámolójából kiderül, hogy a reggel kezdődő ülés egészen addig tart, amíg a felek valamelyike megtörik.

Két lehetőség van, vagy megkegyelmeznek nekünk és valamikor éjfélkor abbahagyjuk, vagy nem kegyelmeznek meg, és akkor viszont, ami belefér”

– fogalmazott Orbán Viktor.

Rámutat, hogy igazából annak lenne értelme, ha a tárgyalásokat este befejeznék, és reggel újra elkezdenék, nem pedig még hajnali 3-kor is egymást faragnák.

Erre semmilyen épelméjű válasz nincsen. Csak az, hogy be akarnak minket darálni”

– zárta gondolatait a miniszterelnök.