Brüsszeli hübrisz a csúcson – Orbán Viktor nem finomkodott

A miniszterelnök szerint Brüsszelben mára a politikai hübrisz irányít, nem a józan ész. Orbán Viktor világossá tette: Magyarország nem lesz része Ukrajna – vagyis a háború – további finanszírozásának.
Orbán Viktor közösségi oldalán kemény szavakkal illette az uniós döntéshozókat az EU–Nyugat-Balkán-csúcs kapcsán, amelyre a szerb elnök el sem ment – nem is csoda. Négy év hitegetés után sem történt előrelépés Szerbia csatlakozásában, miközben Brüsszel újra és újra a „jogállamisági problémákra” hivatkozik – ugyanarra az érvre, amely Ukrajna esetében hirtelen nem számít akadálynak.

Orbán Viktor
Orbán Viktor szerint cseppet sem meglepő, hogy a szerb elnök nem kívánt asszisztálni a brüsszeli színjátékhoz (Forrás: Facebook/Orbán Viktor)
Orbán Viktor: Zsákutcába vezették az Uniót, meg kell nevezni a felelősöket

Kettős mérce és politikai zsarolás

Orbán Viktor szerint nem véletlen, hogy Aleksandar Vučić nem asszisztált ehhez a színjátékhoz, és az is beszédes, hogy több tagállam távol maradt a csúcstól.

Fogadkoznak a bürokraták, hogy addig nem mehetünk haza, ameddig nincs megoldva Ukrajna finanszírozása” 

– írta a miniszterelnök, hozzátéve: ez valójában a háború finanszírozását jelenti. Magyarország ebben nem partner, akkor sem, ha ezért Brüsszelben álmatlan éjszakákat kell tölteni. Mint fogalmazott: néhány átvirrasztott éjszaka biztosan jobb, mint egy elhúzódó háború.

Töretlen harci kedv

Orbán Viktor világossá tette: nem fog meghátrálni, és ebben partnerre talált a belga miniszterelnök személyében is, akivel szintén találkozott brüsszeli útja során. 

Aludtam vagy tíz órát. Hosszú idő óta. Úgy érzem, hogy három napig tudnék egyfajtában itt melózni” 

– mondta mosolyogva a kormányfő, miközben úton volt a vacsorára, ahol a tagállamok vezetői bizonyára „egymást eszik”.

