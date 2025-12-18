Brüsszeli hübrisz a csúcson – Orbán Viktor nem finomkodott

Orbán Viktor közösségi oldalán kemény szavakkal illette az uniós döntéshozókat az EU–Nyugat-Balkán-csúcs kapcsán, amelyre a szerb elnök el sem ment – nem is csoda. Négy év hitegetés után sem történt előrelépés Szerbia csatlakozásában, miközben Brüsszel újra és újra a „jogállamisági problémákra” hivatkozik – ugyanarra az érvre, amely Ukrajna esetében hirtelen nem számít akadálynak.
Kettős mérce és politikai zsarolás
Orbán Viktor szerint nem véletlen, hogy Aleksandar Vučić nem asszisztált ehhez a színjátékhoz, és az is beszédes, hogy több tagállam távol maradt a csúcstól.
Fogadkoznak a bürokraták, hogy addig nem mehetünk haza, ameddig nincs megoldva Ukrajna finanszírozása”
– írta a miniszterelnök, hozzátéve: ez valójában a háború finanszírozását jelenti. Magyarország ebben nem partner, akkor sem, ha ezért Brüsszelben álmatlan éjszakákat kell tölteni. Mint fogalmazott: néhány átvirrasztott éjszaka biztosan jobb, mint egy elhúzódó háború.
Töretlen harci kedv
Orbán Viktor világossá tette: nem fog meghátrálni, és ebben partnerre talált a belga miniszterelnök személyében is, akivel szintén találkozott brüsszeli útja során.
Aludtam vagy tíz órát. Hosszú idő óta. Úgy érzem, hogy három napig tudnék egyfajtában itt melózni”
– mondta mosolyogva a kormányfő, miközben úton volt a vacsorára, ahol a tagállamok vezetői bizonyára „egymást eszik”.