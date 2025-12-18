Brüsszeli hübrisz a csúcson – Orbán Viktor nem finomkodott

Kettős mérce és politikai zsarolás

Orbán Viktor szerint nem véletlen, hogy Aleksandar Vučić nem asszisztált ehhez a színjátékhoz, és az is beszédes, hogy több tagállam távol maradt a csúcstól.

Fogadkoznak a bürokraták, hogy addig nem mehetünk haza, ameddig nincs megoldva Ukrajna finanszírozása”

– írta a miniszterelnök, hozzátéve: ez valójában a háború finanszírozását jelenti. Magyarország ebben nem partner, akkor sem, ha ezért Brüsszelben álmatlan éjszakákat kell tölteni. Mint fogalmazott: néhány átvirrasztott éjszaka biztosan jobb, mint egy elhúzódó háború.

Töretlen harci kedv

Orbán Viktor világossá tette: nem fog meghátrálni, és ebben partnerre talált a belga miniszterelnök személyében is, akivel szintén találkozott brüsszeli útja során.

Aludtam vagy tíz órát. Hosszú idő óta. Úgy érzem, hogy három napig tudnék egyfajtában itt melózni”

– mondta mosolyogva a kormányfő, miközben úton volt a vacsorára, ahol a tagállamok vezetői bizonyára „egymást eszik”.