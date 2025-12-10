Orbán Viktor ma reggel sem kímélte Brüsszelt – nem teszik zsebre, amit üzent

„Elvált a tüdő a májtól. Brüsszel legújabb migrációs döntése tiszta vizet öntött a magyar politika poharába” – mondta el a Facebookon közzétett posztjában Orbán Viktor.
Ide migráns nem teszi be a lábát
Brüsszel úgy döntött, hogy júliustól Magyarországnak migránsokat kell befogadnia a többi uniós országból, vagy fizetnie az ellátásukért. Minden évben annyit, amennyit a Bizottság előír
– jelentette ki Orbán Viktor. Hozzátette, erre egyetlen hazafias válasz létezik: a lázadás.
Ezt is fogjuk tenni. Ide migráns a mi kormányzásunk alatt nem teszi be a lábát. Se délről, se nyugatról. Brüsszel magyarországi megbízottjai közben készen állnak arra, hogy hátba támadják a magyarokat, és megegyezzenek a Bizottsággal a migránsok befogadásáról
– tette hozzá a miniszterelnök.