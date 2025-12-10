Hírlevél
Rendkívüli

Orbán Viktor ma reggel sem kímélte Brüsszelt – nem teszik zsebre, amit üzent

Soha nem látott robbanás volt egy hatalmas fekete lyukban – a tudósok sem értik, mi történt

Brüsszel úgy döntött, hogy júliustól Magyarországnak migránsokat kell befogadnia a többi uniós országból, vagy fizetnie az ellátásukért.
„Elvált a tüdő a májtól. Brüsszel legújabb migrációs döntése tiszta vizet öntött a magyar politika poharába” – mondta el a Facebookon közzétett posztjában Orbán Viktor.

al-Amera, 2024. május 4. Az Európába igyekvő fekete-afrikai illegális bevándorlók jelenléte ellen tiltakoznak helybeliek a tunéziai Szfaksz kormányzóságban fekvő al-Amerában 2024. május 4-én. A kormányzóság a csónakkal Olaszországba hajózó illegális bevándorlók egyik kiindulóterülete. A helyi emberjogi figyelőszolgálat szerint több mint 100 ezer afrikai migráns tartózkodik Tunéziában. MTI/EPA/Mohamed Meszara
Itt éppen tunéziai muszlimok tiltakoznak a fekete-afrikai migránsok jelenléte ellen, akik Tunéziából akarnak eljutni Európából
Fotó: Mohamed Meszara / MTI/EPA

Ide migráns nem teszi be a lábát 

Brüsszel úgy döntött, hogy júliustól Magyarországnak migránsokat kell befogadnia a többi uniós országból, vagy fizetnie az ellátásukért. Minden évben annyit, amennyit a Bizottság előír

– jelentette ki Orbán Viktor. Hozzátette, erre egyetlen hazafias válasz létezik: a lázadás. 

Ezt is fogjuk tenni. Ide migráns a mi kormányzásunk alatt nem teszi be a lábát. Se délről, se nyugatról. Brüsszel magyarországi megbízottjai közben készen állnak arra, hogy hátba támadják a magyarokat, és megegyezzenek a Bizottsággal a migránsok befogadásáról

– tette hozzá a miniszterelnök. 

 

