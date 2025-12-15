Orbán Viktor elmondta, hogy nagy veszély fenyeget

Orbán Viktor az interjúban többek között elmondta, hogy amit az Európai Unió most csinál, az nem más, mint az európai gyermekeink és unokáink eladósítása hosszú évtizedekre. Ezt ők nem bánják, de ez nekem fáj – mondta a kormányfő.

Orbán Viktor a Patrióta műsorában adott interjút (FORRÁS: FACEBOOK)

A miniszterelnök kifejtette:

A háború a legjobb ürügy nekik, hogy eladósítsák az egész kontinenst, ezzel fölszámolják a nemzetek függetlenségét, és létrehozzák az Európai Egyesült Államokat. Ez a föderalisták régi álma. Azért ha megnézzük például belpolitikai témára evezve, amikor megnéztük ennek a Tisza-csomagnak a különböző részleteit, és ott milyen javaslatok, milyen adóprogram szerepel. Ott is azért az látszott, hogy ezt a pénzt és ezt az elképesztő megszorítást, az 1300 milliárd forintot, amiről beszéltek. Ugye ezt ugyanúgy a háború finanszírozásába tolnák be, hiszen ehhez kérte az Európai Unió a hozzájárulásokat, hogy ezt az összeget tolják be a tagállamok is.

És itt a harmadik dolog, ami talán a legfontosabb, hogy ők sajnos háborúra készülnek. Tehát az Európai Unió, illetve Brüsszel úgy gondolkodik, hogy az oroszokkal szembeni háború nem elkerülhető, sőt kívánatos.

A 2026-os választás lesz a háború előtti utolsó választás Magyarországon, azaz most tudunk utoljára dönteni háború és béke kérdésében. Ha békepárti kormányt választunk, béke lesz. Ha Brüsszel-párti kormányt választunk, háború lesz – hangsúlyozta Orbán Viktor.

