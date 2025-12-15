Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Nagy a baj! Az ukránok példátlan támadást intéztek Oroszország ellen

Durva

Brutális támadás Németország ellen – hatalmas baj a Bundestagban

Orbán Viktor

Orbán Viktor elmondta, hogy nagy veszély fenyeget

34 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A háború a legjobb ürügy nekik, hogy eladósítsák az egész kontinenst, ezzel fölszámolják a nemzetek függetlenségét, és létrehozzák az Európai Egyesült Államokat. Ez a föderalisták régi álma – mondta a miniszterelnök a Patriótának adott interjúban.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán ViktorMagyar Péter politikájaTisza Pártháborús őrülettisza pártiTisza-csomagTisza-adóHáború UkrajnábanMagyar PéterEurópai Unió

Orbán Viktor az interjúban többek között elmondta, hogy amit az Európai Unió most csinál, az nem más, mint az európai gyermekeink és unokáink eladósítása hosszú évtizedekre. Ezt ők nem bánják, de ez nekem fáj – mondta a kormányfő.

Orbán Viktor most a Patrióta műsorában adott interjút (FORRÁS: FACEBOOK)
Orbán Viktor a Patrióta műsorában adott interjút (FORRÁS: FACEBOOK)

A miniszterelnök kifejtette:

A háború a legjobb ürügy nekik, hogy eladósítsák az egész kontinenst, ezzel fölszámolják a nemzetek függetlenségét, és létrehozzák az Európai Egyesült Államokat. Ez a föderalisták régi álma. Azért ha megnézzük például belpolitikai témára evezve, amikor megnéztük ennek a Tisza-csomagnak a különböző részleteit, és ott milyen javaslatok, milyen adóprogram szerepel. Ott is azért az látszott, hogy ezt a pénzt és ezt az elképesztő megszorítást, az 1300 milliárd forintot, amiről beszéltek. Ugye ezt ugyanúgy a háború finanszírozásába tolnák be, hiszen ehhez kérte az Európai Unió a hozzájárulásokat, hogy ezt az összeget tolják be a tagállamok is.

És itt a harmadik dolog, ami talán a legfontosabb, hogy ők sajnos háborúra készülnek. Tehát az Európai Unió, illetve Brüsszel úgy gondolkodik, hogy az oroszokkal szembeni háború nem elkerülhető, sőt kívánatos.

A 2026-os választás lesz a háború előtti utolsó választás Magyarországon, azaz most tudunk utoljára dönteni háború és béke kérdésében. Ha békepárti kormányt választunk, béke lesz. Ha Brüsszel-párti kormányt választunk, háború lesz – hangsúlyozta Orbán Viktor.

A teljes interjú ide kattintva érhető el.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!