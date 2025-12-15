Orbán Viktor fontos üzenetet küldött a közelgő brüsszeli csúcsról

Hírlevél
Orbán Viktor a legújabb bejegyzésében arról írt, hogy a hét a brüsszeli csúcs jegyében telik majd és a tét nem más, mint a béke. Mutatjuk, hogy mit üzent a miniszterelnök.
„Ez a hét a brüsszeli uniós csúcs jegyében telik. Mi is felkészülünk. A magyar parlament európai uniós konzultációs bizottsága hamarosan ülésezik" - kezdte a hétfő reggeli bejegyzését Orbán Viktor. 

A brüsszeli uniós csúcson a tét a béke. 

„A tét egyszerű: háború vagy béke. Soha nem voltunk ilyen közel az orosz-ukrán háború lezárásához. Európa óriási lehetőség kapujában áll, mert a háborút, amit mi európaiak nem tudunk lezárni negyedik éve, az amerikaiak hamarosan lezárhatják. Nincs más dolgunk, mint hogy támogassuk őket.
De nem erre mutatnak az előjelek.

Európa folytatná, sőt kiszélesítené a háborút. Folytatni akarja az orosz-ukrán frontvonalon és kiterjeszteni a gazdasági hátországban, a befagyasztott orosz vagyon elkobzásával. Ez a lépés felér egy nyílt hadüzenettel, amelyet orosz részről meg fognak torolni

- emelte ki a posztjában Orbán Viktor. 

„Nincs okunk, hogy megváltoztassuk a magyar álláspontot. A háborúnak nincs megoldása a frontvonalon. Márpedig ha nincs megoldás a frontvonalon, akkor azt kell csinálni, amit Trump elnök: tárgyalni. Magyarország ezért nem támogatja a befagyasztott orosz vagyon elkobzását, nem küld sem pénzt, sem fegyvereket Ukrajnába, és nem vesz részt olyan uniós hitelfelvételben, amely a háború céljait szolgálja.

Öveket bekapcsolni, rázós hetünk lesz! 

- zárta a bejegyzést a miniszterelnök. 

 

