Orbán Viktor elárulta, miért támogatja az egyházi fenntartású kórházakat

A kormány támogatásával Budapesten 11 országos és 13, a fővárost és az agglomerációt ellátó kórházat és 32 szakrendelőt fejlesztettünk. A ma átadott Szeretetkórházat 8 milliárd forinttal támogatta a kormány. Az itt dolgozóknak jó munkát kívánok – írja Facebook-bejegyzésében Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke.

Fotó: Facebook

Mint korábban beszámoltunk róla, a kormányfő ma a felújított Mazsihisz Szeretetkórház átadásán arról beszélt, hogy teljes körű egészségügyi rekonstrukció zajlik Magyarországon. A miniszterelnök kiemelte

a kormány több száz intézményt újított fel az elmúlt években, és a zuglói kórház megújulása is ennek a programnak a része.

A budapesti zsidó kórházak történetére utalva hangsúlyozta, hogy a mai időkben különösen fontos emlékeztetni arra: háború helyett a béke a jó, és Magyarország számára is az a kívánatos, ha környezetében békés élet zajlik.

A kormányfő az általa posztolt videóban azt mondja, az egyházi fenntartású kórházakhoz tartozik egyfajta vallási elköteleződés is, ezért támogatja őket. A felvétel végén az is látható, hogy Orbán Viktor jobbulást kívánt a kórházban lábadozóknak.