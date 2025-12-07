Meglepő kérdést tettek fel Orbán Viktornak, a választ önnek is látnia kell – videó

Orbán Viktor újabb videóval jelentkezett a közösségi oldalán, ezúttal is a szombati, kecskeméti beszédéből osztott meg egy részletet.

Orbán Viktor: Ami nekünk evidens, másnak nem az

Beszélgetőpartnere, Csiszár Jenő azt kérdezte tőle, hogy bárki is elhiszi-e, hogy ezt a háborút valaki szeretné. A kormányfő úgy reagált, hogy

ami nekünk evidens, hogy a háború csak rossz lehet, erről Nyugaton nem így gondolkodnak. Ők például azt gondolják, lehet belőle pénzt csinálni.

A kormányfő szerint egyre többet beszélnek arról, hogy mi lesz akkor az asztalon lévő 200-230 milliárd eurós befagyasztott orosz vagyonnal. „Eddig erről szégyenlősen beszéltek. De most nyíltan beszélnek róla" - hívta fel a figyelmet a hangsúlyváltozásra.

Fotó: Facebook / Facebook

„A pénzt odaadják Ukrajnának, de mire is fogják költeni az ukránok? Az ukránok megállapodást köttetnek a franciákkal 100 vadászrepülő megvásárlásáról. A németekkel meg emerről. Tehát itt rengeteg nagy, hatalmas fegyverüzlet megy, aminek a gazdái végül is a nyugat-európai országok, és ez a pénz egy bizonyos cirkulálás után megérkezik hozzánk"

- fogalmazott Orbán Viktor, hozzátéve, hogy

ahogy egyre mélyebben vagyunk a háborúban, a háború gazdasági lordjai, a háborús lordok egyre erősebb befolyást gyakorolnak a döntéshozatalra.

Sikeres kecskeméti gyűlés

Szombat délelőtt a kecskeméti Messzi István Sportcsarnokban folytatódott a Digitális Polgári Körök „Aki békét akar, velünk tart” mottójú rendezvénysorozata, amelynek ezúttal is Orbán Viktor volt a főszereplője.

A miniszterelnököt Csiszár Jenő korábbi rádiós műsorvezető, jelenlegi milánói főkonzul kérdezte. A beszélgetést a régi klasszikus, betelefonálós rádióműsor, a „Visszatér az Apukám világának” – némileg újragondolt – formátumában tartották meg. A kormányfő a háborútól a Tisza adócsomagján át a gyermekvédelemig számos témát érintett. Ebben a cikkünkben öt pontban gyűjtöttük össze a miniszterelnök beszédének legfontosabb üzeneteit.