Pottyondy Edina

Orbán Viktor ajándékot küldött a legnagyobb kritikusának karácsonyra

4 perce
Olvasási idő: 3 perc
Orbán Viktor dedikált könyvet küldött karácsonyra Pottyondy Edinának, aki rendszeresen élesen bírálja a miniszterelnököt. Deák Dániel szerint a gesztus éles kontrasztban áll Magyar Péter fenyegető politikai stílusával.
Pottyondy EdinaOrbán ViktorMagyar Péter

Orbán Viktor dedikált könyvet küldött karácsonyra Pottyondy Edinának, annak ellenére, hogy a baloldali influenszer rendszeresen bírálja a miniszterelnököt videóiban, és korábban tüntetést is szervezett ellene. Az ügyre Deák Dániel elemző hívta fel a figyelmet.

Orbán Viktor dedikált könyvet küldött Potyondi Edinának karácsonyra
Fotó: Marjai János / MTI Fotószerkesztõség

A politikai elemző rámutatott: miközben Potyondi Edina rendszeresen élesen és személyeskedően fogalmaz Orbán Viktorral szemben, a miniszterelnök ennek ellenére egy dedikált kötettel lepte meg karácsony alkalmából. Deák Dániel szerint ez a lépés azt mutatja, hogy Orbán Viktor a politikai vitákon túl is képes emberi gesztusokra.
Ezzel szembeállította Magyar Péter az elmúlt időszakban több alkalommal is börtönnel fenyegette meg a jobboldali szereplőket, sőt olyan újságírókat is, akik kritikusan nyilatkoztak róla. 

 

