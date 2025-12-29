Orbán Viktor ajándékot küldött a legnagyobb kritikusának karácsonyra

Orbán Viktor dedikált könyvet küldött karácsonyra Pottyondy Edinának, annak ellenére, hogy a baloldali influenszer rendszeresen bírálja a miniszterelnököt videóiban, és korábban tüntetést is szervezett ellene. Az ügyre Deák Dániel elemző hívta fel a figyelmet.

Fotó: Marjai János / MTI Fotószerkesztõség

A politikai elemző rámutatott: miközben Potyondi Edina rendszeresen élesen és személyeskedően fogalmaz Orbán Viktorral szemben, a miniszterelnök ennek ellenére egy dedikált kötettel lepte meg karácsony alkalmából. Deák Dániel szerint ez a lépés azt mutatja, hogy Orbán Viktor a politikai vitákon túl is képes emberi gesztusokra.

Ezzel szembeállította Magyar Péter az elmúlt időszakban több alkalommal is börtönnel fenyegette meg a jobboldali szereplőket, sőt olyan újságírókat is, akik kritikusan nyilatkoztak róla.