Orbán Viktor dedikált pulóverekkel segíti a kárpátaljai gyermekeket a kecskeméti Háborúellenes Gyűlésen

Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán számolt be arról egy videós Facebook-bejegyzésben, hogy karitatív akcióval is készül a Digitális Polgári Körök szombati kecskeméti Háborúellenes Gyűlésére.

A miniszterelnök egy egyedi karitatív akcióval is készül a Digitális Polgári Körök szombati kecskeméti Háborúellenes Gyűlésére. Orbán Viktor 31, saját kezűleg aláírt, a miniszterelnök híressé vált nonfiguratív rajzának mintáját hordozó pulóvert ajánlott fel jótékony célra. A bevétel teljes egészében a kárpátaljai gyerekeket támogató KEGYES Alapítványhoz kerül, a „Jónak lenni jó!” kampány részeként

Az Orbán Viktor dedikált pulóvereinek eladásából befolyó összeget a kárpátaljai gyermekeket segítő KEGYES Alapítvány kapja meg

Hozzánk már megérkezett a Mikulás. A kecskeméti gyűlésünkön már kapható lesz a piros firkás pulóver, dedikálva”

– mondta a miniszterelnök bemutatva a különleges, saját kezűleg aláírt pulóvereket, amelyek Kecskeméten lesznek majd megvásárolhatók.

A pulóverek különlegessége, hogy a miniszterelnök ATV-s interjúja közben készült, legendássá vált nonfiguratív rajzának a mintáját viselik. Orbán Viktor elárulta, hogy összesen 31 darab dedikált példány készült belőlük, amelyek igazi ritkaságnak számítanak.

Ezek, amiket most aláírok, ezek dedikáltak és csak harmincegy néhány van belőlük. Egész rejtélyesnek tűnik ez a kreálmány, és adnak ezért pénzt. És még ezt a pénzt odaadjuk a ‘Jónak lenni jó’ adománygyűjtése keretében a rászoruló gyerekeknek”

– mondta Orbán Viktor.

A miniszterelnök közlése szerint a karácsony előtti időszakban különösen fontos, hogy a közösségi események ne csak a béke üzenetét hordozzák, hanem a segítségnyújtásét is. Ezért a pulóverekért befolyt összeget teljes egészében a kárpátaljai gyermekeket segítő KEGYES Alapítvány kapja meg.