Amerika békét akar, Európa meg háborút – Orbán Viktor lesújtó diagnózisa

Orbán Viktor interjújában súlyos figyelmeztetést fogalmazott meg a NATO főtitkárának kijelentéseivel kapcsolatban – derül ki az Orbán Balázs politikai igazgató által megosztott videóból. A kormányfő szerint nem véletlen elszólásról van szó, hanem egy olyan háborús logikáról, amely Európát egyre mélyebbre sodorhatja egy veszélyes spirálba.
Amerika és Európa már nem ugyanazt beszéli
Orbán Viktor az interjúban felidézte:
A NATO főtitkár az apáink, nagyapáink korszakát megidéző világháborúval riogat bennünket”
Hozzátette azt is, hogy Magyarország számára ez különösen súlyos történelmi emlékeket idéz fel, elég csak a II. világháború romos budapesti utcáinak az emlékképét, meg a 60 napos ostromot említeni. A miniszterelnök szerint a legriasztóbb nem önmagában a háborús retorika, hanem az, hogy az amerikai és az európai álláspont élesen eltér egymástól: az Egyesült Államok békét sürget, miközben Európa vezető köreiből háborús hangok érkeznek. A kormányfő szerint ez már nem pusztán kommunikációs különbség, hanem egy új világkorszak előjele, amely komoly Amerika-Európa közötti konfliktusokat hordoz magában.