Amerika békét akar, Európa meg háborút – Orbán Viktor lesújtó diagnózisa

Amerika és Európa már nem ugyanazt beszéli

Orbán Viktor az interjúban felidézte:

A NATO főtitkár az apáink, nagyapáink korszakát megidéző világháborúval riogat bennünket”

Hozzátette azt is, hogy Magyarország számára ez különösen súlyos történelmi emlékeket idéz fel, elég csak a II. világháború romos budapesti utcáinak az emlékképét, meg a 60 napos ostromot említeni. A miniszterelnök szerint a legriasztóbb nem önmagában a háborús retorika, hanem az, hogy az amerikai és az európai álláspont élesen eltér egymástól: az Egyesült Államok békét sürget, miközben Európa vezető köreiből háborús hangok érkeznek. A kormányfő szerint ez már nem pusztán kommunikációs különbség, hanem egy új világkorszak előjele, amely komoly Amerika-Európa közötti konfliktusokat hordoz magában.