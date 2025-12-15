Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Egész Ukrajna sokkban, Kijev embertelen bejelentést tett

Orbán Viktor

Amerika békét akar, Európa meg háborút – Orbán Viktor lesújtó diagnózisa

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán Viktor szerint egyre világosabb a stratégiai különbség az Egyesült Államok és Európa között. Míg Washington a béke irányába mozdulna, addig Brüsszel a háborús retorikát erősíti.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán Viktornato főtitkárvilágháborúEurópaEgyesült Államok

Orbán Viktor interjújában súlyos figyelmeztetést fogalmazott meg a NATO főtitkárának kijelentéseivel kapcsolatban – derül ki az Orbán Balázs politikai igazgató által megosztott videóból. A kormányfő szerint nem véletlen elszólásról van szó, hanem egy olyan háborús logikáról, amely Európát egyre mélyebbre sodorhatja egy veszélyes spirálba.

Orbán Viktor
Orbán Viktor súlyos figyelmeztetést fogalmazott meg a NATO főtitkárának kijelentéseivel kapcsolatban. (Fotó: MTI/Purger Tamás)
Erős mondatok Mohácson: Orbán Viktor nem finomkodott; kimondta, mire készül 2026-ban

Amerika és Európa már nem ugyanazt beszéli

Orbán Viktor az interjúban felidézte: 

A NATO főtitkár az apáink, nagyapáink korszakát megidéző világháborúval riogat bennünket”

Hozzátette azt is, hogy Magyarország számára ez különösen súlyos történelmi emlékeket idéz fel, elég csak a II. világháború romos budapesti utcáinak az emlékképét, meg a 60 napos ostromot említeni. A miniszterelnök szerint a legriasztóbb nem önmagában a háborús retorika, hanem az, hogy az amerikai és az európai álláspont élesen eltér egymástól: az Egyesült Államok békét sürget, miközben Európa vezető köreiből háborús hangok érkeznek. A kormányfő szerint ez már nem pusztán kommunikációs különbség, hanem egy új világkorszak előjele, amely komoly Amerika-Európa közötti konfliktusokat hordoz magában.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!