Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

„Azt kívánjuk, hogy meghaljon” — Zelenszkij karácsonyi mondata vihart kavart

Ezt látnia kell!

Pánikba estek a nézők: sokkoló felvétel került elő az egyiptomi piramis belsejéből

Orbán Viktor

Orbán Viktor döntött bejgliügyben

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy személyes titkot árult el a miniszterelnök. Orbán Viktor rövid, de annál ünnepibb Facebook-bejegyzéséből ugyanis most kiderült, hogyan is rangsorol a miniszterelnök a karácsony egyik legnagyobb klasszikusa, a bejgli esetében.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán Viktorbeiglikarácsony

A karácsonyi időszak nemcsak a közéletről, hanem a hagyományokról és az ünnepi ízekről is szól. Orbán Viktor ezúttal egy könnyedebb témában szólalt meg közösségi oldalán, amikor egy rövid bejegyzésben elárulta, hogy melyik bejglit részesíti előnyben.

Orbán Viktor salamoni, bölcs döntést hozott beigli ügyben
Egy személyes titkot árult el a miniszterelnök. Orbán Viktor rövid, de annál ünnepibb Facebook-bejegyzéséből ugyanis most kiderült, hogyan is rangsorol a miniszterelnök a karácsony egyik legnagyobb klasszikusa, a bejgli esetében.

Orbán Viktor salamoni, bölcs döntést hozott bejgliügyben

Előbb mákos, aztán diós!

– írta a kormányfő, a maga részéről ezzel egy csapásra pontot téve a karácsonyi családi ünnepi asztalok egyik örök vitás kérdésére.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!