Orbán Viktor döntött bejgliügyben

Egy személyes titkot árult el a miniszterelnök. Orbán Viktor rövid, de annál ünnepibb Facebook-bejegyzéséből ugyanis most kiderült, hogyan is rangsorol a miniszterelnök a karácsony egyik legnagyobb klasszikusa, a bejgli esetében.
A karácsonyi időszak nemcsak a közéletről, hanem a hagyományokról és az ünnepi ízekről is szól. Orbán Viktor ezúttal egy könnyedebb témában szólalt meg közösségi oldalán, amikor egy rövid bejegyzésben elárulta, hogy melyik bejglit részesíti előnyben.
Orbán Viktor salamoni, bölcs döntést hozott bejgliügyben
Előbb mákos, aztán diós!
– írta a kormányfő, a maga részéről ezzel egy csapásra pontot téve a karácsonyi családi ünnepi asztalok egyik örök vitás kérdésére.
