orbán viktor

Orbán Viktor elárulta, hogy mi van, ha nincs Fidesz

30 perce
Olvasási idő: 2 perc
Miért szavazzon valaki a Fideszre? Orbán Viktor válaszol Szegeden!
orbán viktorLázárinfóDPKHáborúellenes Gyűléslázár jános

Orbán Viktor miniszterelnök a Lázár János építési és közlekedési miniszterrel közösen tartott rendhagyó Lázárinfón kifejtette, hogy miről maradna le Magyarország, ha nem lenne Fidesz.

Orbán Viktor a szegedi háborúellenes gyűlésen.
Orbán Viktor a szegedi háborúellenes gyűlésen (Fotó: Facebook/Bohár Dániel - Riporter)

A miniszterelnök felsorolta, hogy ha nincs Fidesz, akkor van háború és vannak migránsok, viszont nincs egymillió új munkahely, hiányozna 200 ezer gyermek, nincs biztos időskor, nincs gyerek utáni adókedvezmény, nincs első lakása a fiataloknak.

Vagyis röviden:

Ha nincs Fidesz, nincs party.”

 

