Orbán Viktor elárulta, hogy mit visz magával Brüsszelbe

Kedden Orbán Viktor elutazik Brüsszelbe az újabb EU-csúcsra.

ORBÁN VIKTOR

Arra a kérdésre, hogy mit visz magával az útra, a miniszterelnök ezt válaszolta:

– A golyóstollamat.

– És még mit?

– Elég az. A többi itt van a „sisakban”.

Arra a kérdésre, hogy ki szokott bepakolni, a kormányfő ezt válaszolta:

Vagy a feleségem, vagy valamelyik lányom. Több nap, kell tiszta ing, neszeszer, zoknik, atléták. Amikor nagy csata van, akkor jó, ha valaki velem van, leginkább a feleségem, és amikor reggel nekiindulok, akkor még megigazítja a nyakkendőmet és útnak indít. De úgy látom, most a nagy karácsonyi forgatag miatt sok az unoka a háznál, ezt most magamnak kell megoldanom, de vannak agglegény erényeim is, tehát meg fogok birkózni ezzel a helyzettel is

– hangsúlyozta Orbán Viktor a videójában.