Riasztás Csernobilban! Hatalmas a veszély

Orbán Viktor elárulta, mi derül ki karácsonykor mindig az utolsó pillanatban

23 perce
Olvasási idő: 3 perc
Szaloncukor-drótkampó helyett cérna, utolsó pillanatban vett fa, eltűnt díszek és örök vita a színekről – a kormánytagoknál is ismerősek a karácsonyi káosz pillanatai. Orbán Viktor egy TikTok-videóban osztott meg kulisszatitkot az ünnepi készülődésről.
Az derül ki mindig a végén, hogy ilyen szaloncukor drótkampó az nincs. Akkor jöhet a cérna – árulta el a kulisszatitkot TikTok-videójában Orbán Viktor. 

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Forrás: Facebook)
Orbán Viktor miniszterelnök (Forrás: Facebook)

Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter azt mondta, fát kell az utolsó pillanatban venni náluk. Vitályos Eszternek egyszer december 24-én még díszeket kellett venni, mert a szomszéd bezárta a pincét. Bóka Jánosék ilyenkor karácsonyfadíszeket szoktak keresni a garázsban, és a jó részük nincs meg. Ebből szokott gond lenni. Hankó Balázs szerint az a fontos, hogy együtt legyen a család, hogy milyen tárgy nincs, az nem élvez prioritást.

Orbán Balázséknál állandó vita, hogy egyszínű, vagy többszínű legyen-e a karácsonyfa. Idén náluk egyszínű lesz.

@viktor_a_tiktokon Az utolsó pillanatos karácsonyi bakik. 🫢 #orbanviktor #miniszterelnok #fyp #christmas #karácsony ♬ eredeti hang - Viktor a TikTokon

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Forrás: Facebook)

 

