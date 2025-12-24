Orbán Viktor elárulta, mi derül ki karácsonykor mindig az utolsó pillanatban

Az derül ki mindig a végén, hogy ilyen szaloncukor drótkampó az nincs. Akkor jöhet a cérna – árulta el a kulisszatitkot TikTok-videójában Orbán Viktor.

Orbán Viktor miniszterelnök (Forrás: Facebook)

Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter azt mondta, fát kell az utolsó pillanatban venni náluk. Vitályos Eszternek egyszer december 24-én még díszeket kellett venni, mert a szomszéd bezárta a pincét. Bóka Jánosék ilyenkor karácsonyfadíszeket szoktak keresni a garázsban, és a jó részük nincs meg. Ebből szokott gond lenni. Hankó Balázs szerint az a fontos, hogy együtt legyen a család, hogy milyen tárgy nincs, az nem élvez prioritást.

Orbán Balázséknál állandó vita, hogy egyszínű, vagy többszínű legyen-e a karácsonyfa. Idén náluk egyszínű lesz.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Forrás: Facebook)