Orbán Viktor elárulta, mit szeret legjobban Brüsszelben

24 perce
Olvasási idő: 3 perc
„Csokoládé, főtér, és eljönni onnan” – három pontban foglalta össze Orbán Viktor, mit szeret leginkább Brüsszelben. A miniszterelnök már úton van az év utolsó uniós csúcstalálkozójára, amelyen – elemzők szerint – példátlan politikai nyomás nehezedhet a magyar kormányfőre, különösen a befagyasztott orosz vagyon felhasználása és a tagállami vétójog kérdésében.
Csokoládé, főtér, és eljönni onnan – így foglalta össze Facebook-videójában három pontban Orbán Viktor, hogy mi az amit Brüsszelben legjobban szeret.

Orbán Viktor
Fotó:  Facebook

Mint korábban beszámoltunk róla, Orbán Viktor Brüsszelbe utazott, ahol csütörtökön veszi kezdetét az év utolsó uniós csúcstalálkozója. Deák Dániel politológus, a XXI. Század Intézet vezető elemzője a közösségi oldalán közzétett legfrissebb videó elemzésében azt emelte ki, hogy Orbán Viktor szerdán a patrióta vezetők találkozóján vesz részt, csütörtökön pedig az EU-csúcson képviseli a magyar álláspontot, ahol „példátlan nyomás” nehezedhet a magyar miniszterelnökre. 

Az Európai Bizottság, élén Ursula von der Leyennel ugyanis minden áron hozzá kíván nyúlni a befagyasztott orosz vagyonhoz. 

Magyarország, Csehország, Szlovákia, az Egyesült Államok és több más ország is ellenzi a tervet. Orbán Viktor különösen azt tartja elfogadhatatlannak, hogy a Bizottság kiiktatná az egyhangúságot, és elvenné a tagállamok vétójogát az orosz vagyon ügyében.

A kormányfő egyébként már elindult Brüsszelbe, ezt jelezte egy másik Facebook-bejegyzésében is.

 

