Orbán Viktor elárulta, mit szeret legjobban Brüsszelben

Csokoládé, főtér, és eljönni onnan – így foglalta össze Facebook-videójában három pontban Orbán Viktor, hogy mi az amit Brüsszelben legjobban szeret.
Mint korábban beszámoltunk róla, Orbán Viktor Brüsszelbe utazott, ahol csütörtökön veszi kezdetét az év utolsó uniós csúcstalálkozója. Deák Dániel politológus, a XXI. Század Intézet vezető elemzője a közösségi oldalán közzétett legfrissebb videó elemzésében azt emelte ki, hogy Orbán Viktor szerdán a patrióta vezetők találkozóján vesz részt, csütörtökön pedig az EU-csúcson képviseli a magyar álláspontot, ahol „példátlan nyomás” nehezedhet a magyar miniszterelnökre.
Az Európai Bizottság, élén Ursula von der Leyennel ugyanis minden áron hozzá kíván nyúlni a befagyasztott orosz vagyonhoz.
Magyarország, Csehország, Szlovákia, az Egyesült Államok és több más ország is ellenzi a tervet. Orbán Viktor különösen azt tartja elfogadhatatlannak, hogy a Bizottság kiiktatná az egyhangúságot, és elvenné a tagállamok vétójogát az orosz vagyon ügyében.
A kormányfő egyébként már elindult Brüsszelbe, ezt jelezte egy másik Facebook-bejegyzésében is.