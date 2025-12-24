Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Durva

Kirabolták az egyik ismert bank fiókját

orbán viktor

Orbán Viktor elárulta, mit szeretett gyerekként karácsonykor

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Évzáró interjújában a miniszterelnök számos kül- és belpolitikai téma mellett könnyedebb, karácsonnyal kapcsolatos kérdésre is válaszolt. Orbán Viktor két dolgot nevezett meg, mi számára a legkülönlegesebb a karácsonyban.
Link másolása
Vágólapra másolva!
orbán viktortv2 -miniszterelnök

„Amikor ön gyerek volt, akkor mit szeretett a legjobban a karácsonyban?” – kérdezték Orbán Viktortól a TV2-nek adott évzáró interjúban. Ahogy arról lapunk is beszámolt, a beszélgetésben a miniszterelnök számos kül- és belpolitikai téma mellett könnyedebb, karácsonnyal kapcsolatos kérdésre is válaszolt. 

Orbán Viktor, Karácsony
 

Orbán Viktor elárulta, a legemlékezetesebb dolog számára a karácsonyból a narancs illata, amelyet gyermekkorából hozott magával, illetve az, hogy szentestére a teljes család összegyűlik. 

Nekünk öt gyerekünk van, akik már mind elmentek. Két alkalom van az évben, amikor visszajönnek és együtt van a család, az egyik a karácsony, a másik a húsvét 

– mondta.

A miniszterelnök karácsonyra azt üzente a magyaroknak, azt erősítsék magukban, hogy vannak dolgok, amiket a saját életükben elértek, és ezek olyan sikerek, amiket meg kell becsülni.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!