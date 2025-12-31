Orbán Viktor: Arra kérek felhatalmazást, hogy tartsam kívül Magyarországot az európai háborús szövetségből

Mindennek megvan a maga ideje: a kampánynak is, meg a kormányzásnak is. Egy kormányzópárt nem igazíthatja a lépéseit aszerint, hogy éppen mi történik az ellenzéki oldalon – írta Orbán Viktor Facebook-oldalán szerdán.
A miniszterelnök bejegyzésében felhívta a figyelmet arra, hogy az ellenzéki oldalon most éppen újjászervezték magukat. A régi ellenzék helyett egy új ellenzék jön, ami lényegét tekintve nem változott – írta.
Az én logikám, politikai felfogásom szerint ott ugyan személyi változás történt, de lényegi változás nem”
– hangsúlyozta.
Orbán Viktor: Az ellenzéki oldal Brüsszellel van
„Ott azok vannak, akik elfogadják a migrációs paktumot Brüsszelből.
Ott azok vannak, akik, ha háború van, akkor együtt mennek az európaiakkal a háborúba.
Ott azok vannak, akik, ha Brüsszel genderszabályozást követel Magyarországon, akkor azt hajlandóak megtenni. Hogyha Európa hadigazdálkodást követel Magyarországtól, akkor azt hajlandóak megtenni”
– írta a miniszterelnök az ellenzéki erőkről.
Orbán Viktor rámutatott, hogy az volt a dolga az elmúlt időszakban, hogy a kampány-versenyfutásba benevezzen. Ahogyan fogalmazott,
az volt a dolga, hogy ki tudjunk maradni abból a bajból, veszedelemből, amely fenyegeti Magyarországot: a háborúból és a hadigazdálkodásból.
Ezzel kapcsolatban a miniszterelnök hozzátette:
„2026-ban is arra kérek mandátumot a magyaroktól, hogy kimaradjunk az európai háborúból. Erre kérek felhatalmazást.
Azt szeretném tőlük kérni, hogy abban erősítsenek meg, arra hatalmazzanak fel, hogy tartsam kívül Magyarországot az európai háborús szövetségből.”