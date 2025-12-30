Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Betegség!

Rejtett veszély fenyegeti a szívet – a férfiak lehetnek nagyobb bajban

Orbán Viktor

Orbán Viktor: Nekünk nem elmélet a háború, hanem tapasztalat

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán Viktor a holland nemzetiségű NATO-főtitkár Mark Rutte 2025-ös, a háború fenyegetettségéről és a NATO szerepéről szóló kijelentéseire reagálva tette világossá: Magyarország számára a háború nem politikai fogalom, hanem történelmi tapasztalat. A miniszterelnök szerint súlyos felelőtlenség könnyedén beszélni fegyveres konfliktusról egy olyan korban, amikor már a nukleáris eszkaláció veszélye is fennáll.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán ViktoratomfegyverNATOháborúMark Rutte

Orbán Viktor Mark Rutte 2025-ös, a háború fenyegetettségéről és a NATO szerepéről szóló kijelentéseire reagálva fogalmazta meg álláspontját a háborúról és a békéről. A miniszterelnök szavait Rétvári Bence parlamenti államtitkár osztotta meg közösségi oldalán, hangsúlyozva: Magyarország számára a háború nem elméleti kérdés, hanem történelmi tapasztalat. Orbán Viktor úgy fogalmazott: 

Orbán Viktor
Orbán Viktor óva intette a NATO főtitkárát, hogy felelőtlen nyilatkozatokat tegyen a háborúról (Forrás: MTI)

Mi tudjuk, mi az a háború: beláthatatlan következmények, megnyomorított emberi életek, halál. Nem kérünk belőle!”

Ide vezet a háborús politika: a Reuters szerint kulcsszerepe lehet Magyar Péternek a III. világháború kitörésében

Más tapasztalat, más felelősség

A miniszterelnök szerint alapvető különbség van Közép- és Nyugat-Európa háborús tapasztalata között. Míg egyes nyugat-európai országok – például Hollandia – a második világháború végén felszabadító csapatok érkezését élték meg, addig Magyarországon előbb a német, majd a szovjet megszállás következett, és a front szó szerint végiggázolt az országon.

Ne emlegessétek ezt a korszakot, mert ez nekünk mást jelent, mint nektek” 

– hívta fel a figyelmet, hozzátéve: a magyar történelmi élmény legalább kétszeresen volt szenvedéssel terhelt. A kormányfő arra is figyelmeztetett, hogy a mai háborúk már nem hasonlíthatók a múlt század konfliktusaihoz. Az atomfegyverek megjelenése óta folyamatos a veszélye annak, hogy egy hagyományos fegyveres összecsapás korlátozott vagy akár korlátlan nukleáris háborúvá alakuljon. Orbán Viktor szerint ezért különösen veszélyes, ha valaki történelmi tapasztalat nélkül beszél a háborúról, mert nem biztos, hogy tisztában van annak valódi következményeivel. Magyarország éppen ezért következetesen a béke oldalán áll – nem ideológiai okokból, hanem történelmi tapasztalatból.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!