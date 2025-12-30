Orbán Viktor: Nekünk nem elmélet a háború, hanem tapasztalat

Más tapasztalat, más felelősség

A miniszterelnök szerint alapvető különbség van Közép- és Nyugat-Európa háborús tapasztalata között. Míg egyes nyugat-európai országok – például Hollandia – a második világháború végén felszabadító csapatok érkezését élték meg, addig Magyarországon előbb a német, majd a szovjet megszállás következett, és a front szó szerint végiggázolt az országon.

Ne emlegessétek ezt a korszakot, mert ez nekünk mást jelent, mint nektek”

– hívta fel a figyelmet, hozzátéve: a magyar történelmi élmény legalább kétszeresen volt szenvedéssel terhelt. A kormányfő arra is figyelmeztetett, hogy a mai háborúk már nem hasonlíthatók a múlt század konfliktusaihoz. Az atomfegyverek megjelenése óta folyamatos a veszélye annak, hogy egy hagyományos fegyveres összecsapás korlátozott vagy akár korlátlan nukleáris háborúvá alakuljon. Orbán Viktor szerint ezért különösen veszélyes, ha valaki történelmi tapasztalat nélkül beszél a háborúról, mert nem biztos, hogy tisztában van annak valódi következményeivel. Magyarország éppen ezért következetesen a béke oldalán áll – nem ideológiai okokból, hanem történelmi tapasztalatból.