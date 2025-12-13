Hírlevél
Az európai embereket azzal hitegették, hogy nem az ő zsebükből finanszírozzák a háborút, hanem majd az orosz vagyonból, de ez nem így van – jelentette ki a miniszterelnök a Digitális Polgári Körök háborúellenes gyűlésén szombaton Mohácson.
Az európai embereket azzal hitegették, hogy nem az ő zsebükből finanszírozzák a háborút, hanem az orosz vagyonból. Most kell bevallani az európai vezetőknek, hogy nemcsak a mostani európaiak finanszírozzák a háborút, hanem még az unokáik is – mondta Orbán Viktor.

Mohács, 2025. december 13. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök a digitális polgári körök által szervezett háborúellenes gyűlésen, mellette Andor Éva, a TV2 műsorvezetője a mohácsi Városi Sportcsarnokban 2025. december 13-án. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
Orbán Viktor miniszterelnök a digitális polgári körök által szervezett háborúellenes gyűlésen, mellette Andor Éva, a TV2 műsorvezetője a mohácsi Városi Sportcsarnokban 2025. december 13-án
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán

A miniszterelnök hozzátette: 

Három német viszi a prímet, és viszi vakvágányra az uniót. 

