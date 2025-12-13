Az európai embereket azzal hitegették, hogy nem az ő zsebükből finanszírozzák a háborút, hanem majd az orosz vagyonból, de ez nem így van – jelentette ki a miniszterelnök a Digitális Polgári Körök háborúellenes gyűlésén szombaton Mohácson.
A miniszterelnök hozzátette:
Három német viszi a prímet, és viszi vakvágányra az uniót.
