Ilyen volt Orbán Viktor első negyedéve képekben 2025-ben

Egy új fotóalbummal jelentkezett a közösségi oldalán Orbán Viktor, amelyben 2025 első három hónapjának legemlékezetesebb eseményeit gyűjtötte össze.

Egy fotóalbumban foglalta össze 2025 első negyedévének legfontosabb pillanatait a miniszterelnök. Az Orbán Viktor közösségi oldalán megosztott válogatás egyszerre ad betekintést a kormányfő nemzetközi tárgyalásaiba, hazai munkájába és a ritkábban látott, személyesebb pillanataiba is Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Orbán Viktor fotóalbuma egyfajta vizuális napló arról, hogyan is zajlott a kormányfő számára 2025 első negyedéve

A képek januártól márciusig követik végig a kormányfő programjait, bemutatva a diplomáciai találkozókat, politikai egyeztetéseket és a magánélet ritkább pillanatait is.

A válogatásban több kiemelt nemzetközi találkozó is helyet kapott. Láthatóak felvételek Robert Fico és Emmanuel Macron társaságában, valamint az Alice Weidellel folytatott egyeztetésről is.

A fotóalbum ugyanakkor nem kizárólag hivatalos pillanatokat mutat be. A miniszterelnök betekintést engedett a családi életébe is. Az egyik képen például az unokáival együtt szurkol a magyar labdarúgó-válogatott mérkőzésén.