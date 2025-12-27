Ilyen volt Orbán Viktor első negyedéve képekben 2025-ben

Egy új fotóalbummal jelentkezett a közösségi oldalán Orbán Viktor, amelyben 2025 első három hónapjának legemlékezetesebb eseményeit gyűjtötte össze.
Orbán Viktor fotóalbuma egyfajta vizuális napló arról, hogyan is zajlott a kormányfő számára 2025 első negyedéve
A képek januártól márciusig követik végig a kormányfő programjait, bemutatva a diplomáciai találkozókat, politikai egyeztetéseket és a magánélet ritkább pillanatait is.
A válogatásban több kiemelt nemzetközi találkozó is helyet kapott. Láthatóak felvételek Robert Fico és Emmanuel Macron társaságában, valamint az Alice Weidellel folytatott egyeztetésről is.
A fotóalbum ugyanakkor nem kizárólag hivatalos pillanatokat mutat be. A miniszterelnök betekintést engedett a családi életébe is. Az egyik képen például az unokáival együtt szurkol a magyar labdarúgó-válogatott mérkőzésén.