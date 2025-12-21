Különleges videóval jelentkezett a miniszterelnök – mutatjuk!

„Úgy nyerjen a Tisza választást Magyarországon, ahogy az ukránok visszafizetik a kölcsönt” – élt egy hasonlattal a miniszterelnök a 24 európai ország által Ukrajnának adott hadikölcsön várható visszafizetésével és a Tisza Párt választási esélyeivel kapcsolatban. Orbán Viktor néhány humoros véleményét osztotta meg közösségi oldalán szombaton, a szegedi háborúellenes gyűlést követően.
Orbán Viktor: Nekik nem sikerült, majd most Kaja Kallasnak
Oroszországot támadta meg már Napóleon meg Hitler. Nekik nem ment, majd most Kaja Kallasnak sikerül nyilván”
– mutatott rá a miniszterelnök arra, hogy voltak már komolyabb próbálkozók is a történelemben Oroszország ellen, mint az EU mostani külügyi főképviselője.
Ha nincs Fidesz, akkor nincs egymillió munkahely, akkor nincs biztos időskor, viszont van háború és sok migráns.
Ha nincs Fidesz, nincs parti!”
– jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke szombaton Szegeden, a Digitális Polgári Körök (DPK) háborúellenes gyűlésén. A kormányfő hangsúlyozta: azért dolgozik, hogy a magyarok – az I. világháború után nekünk szánt sorssal ellentétben – nagyok legyenek és gazdagok, és ezzel a feladattal még nem végzett.
Európában az Európai Néppárt akar a leginkább háborút, három német vezetésével. A Tisza Párt ennek a pártcsaládnak, az EPP-nek a tagja, ennél fogva mindenben követi a brüsszeli parancsokat.
Ha nem békepárti kormánya lesz Magyarországnak 2026-ban, akkor 2030-ra mindannyian rá fogunk faragni. És ezt most kell eldönteni”
– hangsúlyozta a kormányfő.