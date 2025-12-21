Különleges videóval jelentkezett a miniszterelnök – mutatjuk!

„Úgy nyerjen a Tisza választást Magyarországon, ahogy az ukránok visszafizetik a kölcsönt” – élt egy hasonlattal a miniszterelnök a 24 európai ország által Ukrajnának adott hadikölcsön várható visszafizetésével és a Tisza Párt választási esélyeivel kapcsolatban. Orbán Viktor néhány humoros véleményét osztotta meg közösségi oldalán szombaton, a szegedi háborúellenes gyűlést követően.

Orbán Viktor: Én a szerelmes filmre szavazok + videó

Orbán Viktor: Nekik nem sikerült, majd most Kaja Kallasnak

Oroszországot támadta meg már Napóleon meg Hitler. Nekik nem ment, majd most Kaja Kallasnak sikerül nyilván”

– mutatott rá a miniszterelnök arra, hogy voltak már komolyabb próbálkozók is a történelemben Oroszország ellen, mint az EU mostani külügyi főképviselője.