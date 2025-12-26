Ennek veszett nyoma Orbán Viktor családja karácsonyfájáról

Eltűnt. Keressük – olvasható Orbán Viktor legújabb Facebook-bejegyzésében. Az első ránézésre komolynak tűnő felhívással a miniszterelnök valójában a családi karácsonyozásuk mókásabb pillanataiba engedett bepillantást.

Rejtélyes módon veszett nyoma egy szaloncukornak Orbán Viktor családja karácsonyfájáról Forrás: Facebook

A rejtély megoldásához Orbán Viktor tegnapi bejegyzése adhat kulcsot

A posztban szereplő képen ugyanis a karácsonyfáról lógó üres szaloncukorpapír látható. A bejegyzés mellé pedig azt írta a kormányfő sokat sejtetően, hogy

A zselés nyomában”.

Ha figyelembe vesszük, hogy egy nappal korábban az unokáival közölt közös képet a miniszterelnök, egész jól körülhatárolható, hogy kik is jöhetnek számításba „tettesként”.

Arról eddig nem közölt helyzetjelentést Orbán Viktor, hogy miként állnak bejglifronton. Ha a miniszterelnök erről is posztolna valamit, abban valószínűleg a készleteknek a mákos bejgli kárára történő eltolódása is szerepelne, ugyanis a kormányfő egyebek mellett arról beszélt a múlt heti szegedi DPK-s gyűlésen, hogy az ünnepek alatt az „egy mákos, egy diós, majd megint egy mákos” receptjét követi a bejglifogyasztást illetően.