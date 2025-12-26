Hírlevél
Rendkívüli

Fordulat a béketerv kapcsán, olyasmi derült ki, ami mindent megváltoztathat

Zelenszkij akkorát koppant Kijevben, hogy ide hallani, ahogy kong

Orbán Viktor

Ennek veszett nyoma Orbán Viktor családja karácsonyfájáról

Rejtélyes módon veszett nyoma egy szaloncukornak Orbán Viktor családja karácsonyfájáról. A „tettes” személye egyelőre nem ismert, ám sokatmondó, hogy a miniszterelnök tegnap az unokáival osztott meg közös képet.
Orbán Viktorkarácsonyszaloncukor

Eltűnt. Keressük – olvasható Orbán Viktor legújabb Facebook-bejegyzésében. Az első ránézésre komolynak tűnő felhívással a miniszterelnök valójában a családi karácsonyozásuk mókásabb pillanataiba engedett bepillantást. 

Rejtélyes módon veszett nyoma egy szaloncukornak Orbán Viktor családja karácsonyfájáról. Forrás: Facebook
A rejtély megoldásához Orbán Viktor tegnapi bejegyzése adhat kulcsot 

A posztban szereplő képen ugyanis a karácsonyfáról lógó üres szaloncukorpapír látható. A bejegyzés mellé pedig azt írta a kormányfő sokat sejtetően, hogy 

A zselés nyomában”.

Ha figyelembe vesszük, hogy egy nappal korábban az unokáival közölt közös képet a miniszterelnök, egész jól körülhatárolható, hogy kik is jöhetnek számításba „tettesként”. 

Arról eddig nem közölt helyzetjelentést Orbán Viktor, hogy miként állnak bejglifronton. Ha a miniszterelnök erről is posztolna valamit, abban valószínűleg a készleteknek a mákos bejgli kárára történő eltolódása is szerepelne, ugyanis a kormányfő egyebek mellett arról beszélt a múlt heti szegedi DPK-s gyűlésen, hogy az ünnepek alatt az „egy mákos, egy diós, majd megint egy mákos” receptjét követi a bejglifogyasztást illetően. 

 

