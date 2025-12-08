Orbán Viktor Isztambulban: Törökország biztosítja az orosz kőolaj áramlását Magyarországra

Orbán Viktor hétfő reggel, az Isztambulba tartó kormánygép fedélzetén elmondta: Törökországgal minden évben áttekintik a legfontosabb kérdéseket. A mostani tárgyalások fő pontjai a gazdaság és kereskedelem, a migráció, a háború és az energia lesznek.

A magyar miniszterelnök a sajtótájékoztatón bejelentette: