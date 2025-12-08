Hírlevél
Orbán Viktor Isztambulban: Törökország biztosítja az orosz kőolaj áramlását Magyarországra

3 órája
Olvasási idő: 2 perc
Tárgyalásukat követően közös sajtótájékoztatót tartott Recep Tayyip Erdogan török elnök és Orbán Viktor magyar miniszterelnök hétfő délután Isztambulban. Orbán Viktor bejelentette: Törökország továbbra is biztosítja az orosz kőolaj áramlását Magyarországra.
Orbán Viktormagyar-töröksajtótájékozatótárgyalásRecep Tayyip Erdogan

Orbán Viktor hétfő reggel, az Isztambulba tartó kormánygép fedélzetén elmondta: Törökországgal minden évben áttekintik a legfontosabb kérdéseket. A mostani tárgyalások fő pontjai a gazdaság és kereskedelem, a migráció, a háború és az energia lesznek.

A magyar miniszterelnök a sajtótájékoztatón bejelentette: 

megállapodtak arról, hogy Törökország továbbra is biztosítja az orosz kőolaj áramlását Magyarországra.

 

