Orbán Viktor Isztambulban: Törökország biztosítja az orosz kőolaj áramlását Magyarországra

Tárgyalásukat követően közös sajtótájékoztatót tartott Recep Tayyip Erdogan török elnök és Orbán Viktor magyar miniszterelnök hétfő délután Isztambulban. Orbán Viktor bejelentette: Törökország továbbra is biztosítja az orosz kőolaj áramlását Magyarországra.
Orbán Viktor hétfő reggel, az Isztambulba tartó kormánygép fedélzetén elmondta: Törökországgal minden évben áttekintik a legfontosabb kérdéseket. A mostani tárgyalások fő pontjai a gazdaság és kereskedelem, a migráció, a háború és az energia lesznek.
A magyar miniszterelnök a sajtótájékoztatón bejelentette:
megállapodtak arról, hogy Törökország továbbra is biztosítja az orosz kőolaj áramlását Magyarországra.
