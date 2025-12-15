Pirkad a házban – Orbán Viktor különleges képet osztott meg

Orbán Viktor személyes hírcsatornáján, Egyenesen Viktortól csoportban hétfő reggel egy különleges képet osztott meg, egyben közölte, hogy kivel készül fel a brüsszeli csúcsra.
„Pirkad a házban. Bóka Jánossal indítottuk a hetet. Felkészülés az EU-csúcsra. Öveket becsatolni, rázós lesz!" – írta a képhez Orbán Viktor.
Ahogy korábban megírtuk, Orbán Viktor a legújabb bejegyzésében arról írt, hogy a hét a brüsszeli csúcs jegyében telik majd és a tét nem más, mint a béke.
