Orbán Viktor leszögezte: Magyarországot nem rántják bele a háborúba

Magyarország nem ad hadikölcsönt senkinek. Ezzel 400 milliárd forint kiadástól mentettük meg a magyar családokat! De amit én látok itt magam előtt, az felidézi az összes történelmi tanulmányomat, ahogyan egyébként belesétált Európa abba a teljesen értelmetlen háborúba, az első világháborúba, ami tönkretett és teljesen megváltoztatta az egész európai kontinenst. Tehát egy nagyon veszélyes pillanatban vagyunk! – mondta Orbán Viktor miniszterelnök.
Egy nagyon veszélyes pillanatban vagyunk – mondta Orbán Viktor.

Brüsszel, 2025. december 19. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök sajtótájékoztatót tart az uniós tagállamok csúcstalálkozója után Brüsszelben 2025. december 19-én. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
Orbán Viktor miniszterelnök
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán

A miniszterelnök hozzátette:

Az a helyzet, hogy a beletántorgás a háborúba lépésről lépésre sajnos egy ismert európai történet. És amit én látok itt magam előtt, az felidézi az összes történelmi tanulmányomat, ahogyan egyébként belesétált Európa abba a háborúba, az első világháborúba, ami tönkretette és teljesen megváltoztatta az egész európai kontinenst. Tehát egy nagyon veszélyes pillanatban vagyunk. Mi következik ebből Magyarország számára? Kimaradtunk ebből a befagyasztott orosz vagyonügyből, és kimaradtunk a hadikölcsönből is. És miután meggyőződésem, hogy az európaiak a háború ösvényén haladnak, és le akarják győzni Oroszországot, most folyamatosan azon kell dolgozni, ne tudjanak maguk mellé rántani bennünket. Ez a feladat – hangsúlyozta Orbán Viktor.

