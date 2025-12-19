Orbán Viktor leszögezte: Magyarországot nem rántják bele a háborúba

Egy nagyon veszélyes pillanatban vagyunk – mondta Orbán Viktor.

Orbán Viktor miniszterelnök

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán

A miniszterelnök hozzátette:

Az a helyzet, hogy a beletántorgás a háborúba lépésről lépésre sajnos egy ismert európai történet. És amit én látok itt magam előtt, az felidézi az összes történelmi tanulmányomat, ahogyan egyébként belesétált Európa abba a háborúba, az első világháborúba, ami tönkretette és teljesen megváltoztatta az egész európai kontinenst. Tehát egy nagyon veszélyes pillanatban vagyunk. Mi következik ebből Magyarország számára? Kimaradtunk ebből a befagyasztott orosz vagyonügyből, és kimaradtunk a hadikölcsönből is. És miután meggyőződésem, hogy az európaiak a háború ösvényén haladnak, és le akarják győzni Oroszországot, most folyamatosan azon kell dolgozni, ne tudjanak maguk mellé rántani bennünket. Ez a feladat – hangsúlyozta Orbán Viktor.