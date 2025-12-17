Európa jövőjéről tárgyal Orbán Viktor az uniós csúcson

Sorsdöntő kérdésekről tárgyal Orbán Viktor az uniós csúcson – osztotta meg közösségi oldalán Deák Dániel, aki a Brüsszelbe tartó járaton Orbán Viktorral együtt utazott. A XXI. Század Intézet vezető elemzőjének bejegyzéséből kiderül: Orbán Viktor levélben kért tájékoztatást az orosz elnöktől, milyen válaszlépést tesznek, ha az EU hozzányúl a befagyasztott orosz vagyonhoz, illetve figyelemmel lesznek-e arra, ki hogyan szavaz a kérdésben.

Orbán Viktor miniszterelnök a Brüsszelbe tartó járaton világossá tette: Európa jövője a tét az EU-csúcson (Fotó: Facebook)

Orbán Viktor: A háború és a béke kérdése lesz a legfontosabb téma az EU-csúcson

A magyar miniszterelnök a választ kapta Kremlből, hogy

erőteljes válaszlépést adnak majd az oroszok, ugyanakkor figyelembe veszik, hogy ki hogyan szavaz majd az EU-csúcson.”

Orbán Viktor egyben világossá tette, ő nem támogatja ezt a lépést, ugyanis azt az eszkaláció egy újabb szintjének tekinti.

A miniszterelnök elmondta, sűrű napirendje lesz Brüsszelben, de a sok napirendi pont ellenére ezt a hétvégét egyetlen téma, a háború és a béke témája uralja majd. Orbán Viktor a belga fővárosban az uniós tagállamok vezetőinek részvételével kezdődő EU-csúcs apropóján elmondta, a találkozón a következő hétéves költségvetés, a migráció és a Közel-Kelet témája egyaránt napirenden van, de ezt az összes, egyébként fontos kérdést mind be fogja takarni a háború és a béke kérdése.

Az ukránok támogatása felől közelítve a kérdéshez azt kell megvitatnunk, hogy adjunk-e, ha igen, mennyit és milyen módon Ukrajnának támogatást, katonaitól a pénzügyiig, gondolva az összes lehetséges formára”

– sorolta a kormányfő, megjegyezve, a következő időszakban ez az asztalon lévő kérdés. Kifejtette, a háborúpártiak Ukrajnának akarnak támogatást adni, akik meg nem akarnak ilyet adni, azok azt mondják, nem kellene semmilyen döntést sem hoznunk most, hanem meg kell várni az amerikai–orosz tárgyalások eredményét.

– Nekünk, békepártiaknak csak annyit kellene mondani, hogy támogatjuk az amerikaiak béke-erőfeszítését, és addig semmilyen stratégiai döntést ne hozzunk, mert az csak csökkenti az amerikai tárgyalások sikerességének esélyét – hangoztatta Orbán Viktor, kiemelve, hogy következő napokban a háború- és a békepártiak összecsapása történik majd meg.

Támogassuk-e Ukrajnát, mi legyen a befagyasztott orosz vagyonnal, ha az nem megy, milyen más pénzügyi támogatást adjunk, mit jelent ez a következő generációkra nézve, mekkora legyen a nagyságrend, hogyan viszonyuljunk az amerikai béketervhez?

– sorolta a kérdéseket Orbán Viktor.