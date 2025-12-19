Orbán Viktor szerint Európa újra ugyanabba a csapdába sétál bele

Ami tegnap történt, az egy rendkívül súlyos dolog. Amikor a németek megindították a háborút 1939-ben, akkor pontosan ugyanazt mondták, amit tegnap hallottam. Győzni fogunk, és a háború költségeit nem a jóvátételből, hanem a győztes zsákmányból, az elfoglalt területekből fogjuk majd kielégíteni – jelentette ki Orbán Viktor új Facebook-videójában.

Orbán Viktor arra figyelmeztetett, hogy a beletántorgás a háborúba ismert európai történet Forrás: Facebook

Orbán Viktor szerint intő példával szolgál a múlt

A miniszterelnök emlékeztetett: Németország hitelből finanszírozta a második világháborút, s a győzelemből származó profitból akarták visszafizetni a kölcsönt. – Most ugyanazon a pályán vagyunk, rendkívül veszélyes helyzetben. Tudom, hogy messzi dolognak tűnik, de mindenkit szeretnék arra figyelmeztetni, hogy az első világháborúban, mikor megölték Ferenc Ferdinánd trónörököst, az volt az általános hangulat az európai polgárok között, hogy a vezetőink nem lehetnek olyan hülyék, hogy háborúba vigyék a kontinenst. De igen, olyanok, és bele is vitték. Az a helyzet, hogy

a beletántorgás a háborúba ismert európai történet.

És amit itt látok magam előtt, felidézi az összes történelmi tanulmányomat arról, hogy

Európa belesétált abba a háborúba, amely tönkretette és teljesen megváltoztatta az egész földrészt

– fejtette ki a kormányfő. Szavai szerint az a kérdés, hogy mi következik ebből Magyarország számára. – Mi kimaradtunk ebből a befagyasztott vagyon ügyből és kimaradtunk a hadikölcsönből. És miután meggyőződésem, hogy az európaiak a háború ösvényén haladnak és le akarják győzni Oroszországot, most

folyamatosan azon kell dolgozni, hogy ne tudjanak maguk mellé rántani bennünket

– húzta alá Orbán Viktor.