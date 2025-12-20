Orbán Viktor: Európát kemény pénzügyi érdekek tolják bele a háborúba

Most először fordult elő az Európai Unió történetében, hogy 24 tagállam közösen háborús kölcsönt nyújtott egy unión kívüli országnak. Ez nem technikai részlet, hanem minőségi fordulat. A kölcsön logikája világos: aki hitelt ad, vissza akarja kapni a pénzét. És ebben az esetben a visszafizetés feltétele nem gazdasági növekedés, nem stabilizáció, hanem katonai győzelem – írta Orbán Viktor Facebook-bejegyzésében szombaton.

Orbán Viktor: Magyarország tudatosan nem lép rá erre a veszélyekkel teli útra

Fotó: Facebbok/Orbán Viktor

Orbán Viktor: Ez nem a béke logikája, hanem a háborúé

A miniszterelnök arra is rámutatott, hogy ahhoz, hogy ez a pénz valaha megtérüljön, Oroszországot le kell győzni.

Ez pedig nem a béke logikája, hanem a háborúé” – hívta fel a figyelmet, majd kifejtette, a háborús kölcsön szükségszerűen érdekeltté teszi a finanszírozókat a konfliktus folytatásában és eszkalációjában, hiszen a vereség egyben pénzügyi veszteséget is jelentene. Ettől a pillanattól kezdve

nem pusztán politikai vagy erkölcsi döntésekről beszélünk, hanem kemény pénzügyi kényszerekről, amelyek egy irányba tolják Európát: bele a háborúba

– vázolta a miniszterelnök.

Orbán Viktor azt is hozzátette, hogy s brüsszeli háborús logika fokozódik, intézményesül. A kockázat ma nagyobb, mint korábban bármikor, mert a háború folytatásához immár pénzügyi érdek is társul – hangsúlyozta.

„Magyarország tudatosan nem lép rá erre a veszélyekkel teli útra.

Nem veszünk részt olyan kezdeményezésekben, amelyek a háború elnyújtásában teszik érdekeltté a résztvevőket.

Mi nem gyorsítópályát keresünk a háborúba, hanem kijáratot a békéhez.