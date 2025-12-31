Hírlevél
orbán viktor

Orbán Viktor: 2026-ban arra kérek mandátumot, hogy kimaradjunk az európai háborúból

A 2026-os országgyűlési választáson Orbán Viktor miniszterelnök arra kér mandátumot, hogy Magyarország kimaradjon az európai háborúból – erről a kormányfő szerdán, az M1 aktuális csatornának adott évzáró interjúban beszélt. Orbán Viktor azt is hangsúlyozta: Magyarországnak minden európai országhoz képest cselekvőképesebb, akcióképesebb kormánya van.
orbán viktorévzáróinterjú

Vízválasztó évnek nevezte Orbán Viktor évzáró interjújában a 2025-ös évet.

Először fordult elő, hogy Amerika és Európa egy stratégiai kérdésben ellentétes álláspontra helyezkedjen. Amerika békét akar, míg Európa az orosz-ukrán háború folytatását. A 2026-os választások tétje, hogy Magyarország kimarad a háborúból vagy csatlakozik Brüsszelhez. Ez egy sorsdöntő kérdés lesz, mondta a miniszterelnök.

A miniszterelnök elmondta, reményt lehetett fűzni ahhoz, hogy az amerikai elnök maga mögé sodorja az európaiakat, és véget vet az ukrán-orosz háborúnak. "Mi is erre építettük a terveinket.

Amikor 2025-öt az áttörés évének gondoltuk, a háborúból átmegyünk békébe, és a magyar gazdaság, miután a háborús blokkolás megszűnik, ismét lendületet tud venni. De nem ez történt.

Magyarországnak arra a kérdésre kellett választ adnia, hogy az amerikai béketörekvéseket támogatjuk, vagy a brüsszeli háborús döntést támogatjuk.

Még egyszerűbben fogalmazva, kimaradunk-e az európai háborús döntésből, szembe is fordulunk vele, ha kell, nyíltan nemet is mondunk a meghívásokra, azokra a manőverekre, amelyekkel be akarnak bennünket vonni ebbe a háborús európai közösségbe, és ennek elszenvedjük minden következményét.

Tehát kimaradni, vagy nem kimaradni, ez volt a kérdés 2025-ben”

– hangsúlyozta a miniszterelnök.

A miniszterelnök felhívta a figyelmet arra, hogy 2026-ban a magyar parlamenti választáson azt a döntést kell meghoznunk, hogy Magyarország folytatja-e a kimaradás politikáját, vagy pedig csatlakozik Brüsszelhez.

Ez a sorsdöntő kérdés, amire választ kell adnunk – tette hozzá.

2026 a háborús döntés éve lesz, igen vagy nem, kimaradunk vagy nem."

Az, hogy Magyarország előtt egy biztató gazdasági perspektíva alakuljon ki, nem vált valóra, mert az európaiak nemet mondtak a békére – mondta el a miniszterelnök.

Újra kellett kalibrálni a terveket, újratervezés történt.

Szemben az európai hadigazdálkodással, Magyarország a békegazdaság irányába indult el. 

Nyugaton adót emelnek, ott a megélhetési költségek növekednek, eladósodás történik, tehát egy valódi hadigazdálkodásra történő átállás – mutatott rá, majd hangsúlyozta, Magyarország úgy döntött, hogy mi egy békegazdaság útvonalán haladunk. Ebből következik

  • a gyerekek utáni adókedvezmények megduplázása,
  • az édesanyák élethosszig tartó adómentessége,
  • a 14. havi nyugdíj,
  • a 11%-os minimálbér-emelés,
  • a kisvállalkozók számára adott adócsökkentések,
  • elsőotthon-teremtési program

– sorolta.

„A 2026-os év nagy kérdése, hogy vajon az a szembenállás, amit ma az Egyesült Államok és Európa között látunk, ez a szembenállás, ez el tud-e oda jutni, hogy az amerikaiak az európaiak nélkül is békét kötnek az oroszokkal”

– hívta fel a figyelmet a miniszterelnök.

Elmondta, korábban az Európai Tanács üléseit polgári jellegű légkör jellemezte, most ez nem így van; ahogyan fogalmazott:

„Az európai vezetők tanácskozásai haditanácsra emlékeztetnek. Valójában arról beszélünk, hogy hogyan győzzük le Oroszországot, hogyan nyerje meg a háborút Ukrajna, hogyan segítsük Ukrajnát, hogyan ne veszítsük el az Ukrajnával közös háborúnkat, és így tovább, és így tovább.

Ezek már haditanácsok.”

Magyarország a meglévő szövetségi rendszerekbe tartozik. A miniszterelnök kifejtette:

„Mi nem elhagyni akarjuk a nyugati szövetségesi rendszert, nem ki akarunk abból lépni és egy semleges státuszba átsorolni, hanem

azt akarjuk, hogy mind Brüsszelben, mind a NATO-központban értelmes döntések szülessenek.

Erre vannak esélyek, mondta a miniszterelnök, ezért hozták létre a Patriótákat.

„A Patrióták egy olyan politikai csoportosulás Európában, amelynek az a célja, hogy a nemzeti szuverenitást visszaadja a tagállamoknak, a túlterjeszkedő brüsszeli birodalomépítési törekvéseket visszanyessük.

Brüsszel ismét az legyen, aminek lennie kell, koordinációs központja az európai uniós országoknak, nem pedig egy hatalmi birodalmi központja, ami felé most tart”

– fogalmazott.

A 2026-os országgyűlési választáson Orbán Viktor miniszterelnök arra kér mandátumot, hogy Magyarország kimaradjon az európai háborúból. Ahogyan a miniszterelnök fogalmazott:

„2026-ban én arra kérek mandátumot az emberektől az előttünk álló választáson, arra kérek mandátumot a magyaroktól, hogy kimaradjunk az európai háborúból. Erre kérek fölhatalmazást tőlük.

Azt szeretném tőlük kérni, hogy abban erősítsenek meg, arra hatalmazzanak fel, hogy tartsam kívül Magyarországot az európai háborús szövetségből."

Hangsúlyozta: most egy másik világ formálódik a szemünk előtt, és ebben az emberek ki akarják jelölni azt az utat, ahol a leginkább biztonságban érzik a jövőjüket.

„Én mindig optimista voltam, most is az vagyok" – tette hozzá,

hangsúlyozva, hogy világosan kell beszélni az ország előtt álló lehetőségekről, egy világos célra kell mandátumot kérni.

„Mi ezt tesszük. Tudjuk, hogy mire kérünk mandátumot, tudjuk, hogy mire kérjük a szavazatokat, és tudjuk, hogy mit akarunk az így megkapott hatalommal, erővel kezdeni"

– szögezte le.

Hangsúlyozta: a Fidesznek és a KDNP-nek egységes vezetése van, ami a legnagyobb versenyelőny, mert

Magyarországnak minden európai országhoz képest cselekvőképesebb, akcióképesebb kormánya van.

A miniszterelnök azt mondta: a lehető legtöbb döntést a lehető legszélesebb egyeztetéssel a hátunk mögött kell meghozni, mert ha „partizán döntések", egyedi döntések születnek, mint például a kegyelmi ügyben, az elvezethet oda, hogy a döntéshozó ítélőképessége éppen rossz napot fogott ki, és akkor rossz döntés születik, aminek messze ható következményei lesznek.

„Ezért sokkal jobban kell hagyatkoznunk az egyeztetésekre, a közös döntésekre és a közös döntések közös végrehajtására. Ennyi a lecke" – tette hozzá.

Arra figyelmeztetett: a politika a leginkább megújulást követelő szakma a világon mindenhol, aki itt nem tanul, nem alkalmazkodik, nem figyel, nincs tapasztalata, az nagyon könnyen téved.

Arra a felvetésre, hogy a Fidesz „nehezen mozdul, mint az anyahajó", és lehet, hogy inkább egy drón kellene, a kormányfő úgy reagált: ezt nem tudják, „a piacon a drónok jól futnak", ő azonban nem szereti az ilyen kockázatos kalandokat.

„Én azt szeretem, hogyha világos az a három-négy érték, amin áll egy ország politikája"

– fejtette ki, hangsúlyozva, hogy Magyarország ebből a szempontból egy kivételesen stabil európai ország: van egy munkaalapú gazdasági rendszerünk, ami eltér a brüsszeli hadigazdaság rendszerétől, és van egy családokra épülő társadalmi rendszerünk, ami szintén eltér attól, ami Brüsszelben tapasztalható.

Értékelése szerint ezen a két pilléren „áll a magyar élet", ezeket nem lehet föladni, „ezeket nem váltják ki drónok".

Itt nincsen migráció, gender, brüsszeli alávetettség, itt szuverenitás, családbarát politika, érdemalapú és teljesítményre épülő gazdaságpolitika, a családok tisztelete van

– hangsúlyozta, jelezve, hogy ezeket a politikai tételeket „semmilyen dróntámadás esetén sem szabad elmozdítani".

Arra a kérdésre, hogy mennyire önreflexív a Fidesz a vezetése, illetve hogyan lehetne kezelni a pártban megjelenő haszonelvű és érdekközpontú „társutasokat", Orbán Viktor azt válaszolta:

remélik, hogy akik elmennek a pártból, azok a rossz tulajdonságokat is magukkal viszik.

Hozzátette: az a jó, hogyha az alkotni akaró karakterek vannak többségben és a potyautasok vannak kevesebben.

Megjegyezte:

olyan buszt még nem látott, „ahol egy-két bliccelő ne lenne", de az a fontos, hogy azok ne jussanak a kormány közelébe.

Kiemelte azt is:

az önreflexió karakterkérdés,

nem politikai, ideológiai, párt- vagy kormányzati kérdés. Szerinte ebből a szempontból a magyar kormány jól áll, a kabinetet önreflexív emberek alkotják, mindenki elfogadja azt, hogy az „eklézsiát folyamatosan meg kell reformálni",

mindig van valami, amit lehet jobban csinálni.

Orbán Viktor: Mindennek megvan a maga ideje

Arra a felvetésre, hogy Magyar Péter megjelenése és berobbanása a politikai életbe okozott némi meglepetést, bénultságot a Fideszben, Orbán Viktor azt mondta: bénultságot nem tapasztalt. Hangsúlyozta:

egy kormányzó pártnak dolgoznia kell, az ellenzéki pártokkal folytatott párbajok, csörték másodlagosak, és

kárára lenne az országnak, ha a kormánytól azt várnák, hogy kormányzás helyett kampányoljon.

Mindennek megvan a maga ideje, a kampánynak is, meg a kormányzásnak is. Egy kormányzó párt nem igazíthatja a lépéseit aszerint, hogy éppen mi történik az ellenzéki oldalon

– szögezte le.

Orbán Viktor korábban felhívta a figyelmet az évzáró interjúra, amelyet lapunk frissülő cikkében is nyomon követhet.

OrbánViktor, Orbán Viktor, évzáróinterjú
Orbán Viktor 13 órakor élőben évzáró interjút ad
Fotó: Facebbok/Orbán Viktor 

Ahogyan a miniszterelnök fogalmazott:

13:00-kor élőben itt, a Facebookon. Kövessétek ti is!

Orbán Viktor: Évzáró és egyben évnyitó beszélgetés

Interjú, néhány lezáratlan ügy, kampánystábbal való megbeszélés, aztán virsli – árulta el Orbán Viktor arra a kérdésre reagálva, mi vár rá az év utolsó napján. A miniszterelnök közölte azt is, 

a köztévén szerda délután látható interjú évzáró és egyben évnyitó beszélgetés is lesz.

Cikkünk frissül…

@viktor_a_tiktokon Szilveszter a Karmelitában #orbanviktor #miniszterelnok #fyp #nye #szilveszter ♬ eredeti hang - Viktor a TikTokon

 

