Orbán Viktor: 2026-ban arra kérek mandátumot, hogy kimaradjunk az európai háborúból

Vízválasztó évnek nevezte Orbán Viktor évzáró interjújában a 2025-ös évet.

Először fordult elő, hogy Amerika és Európa egy stratégiai kérdésben ellentétes álláspontra helyezkedjen. Amerika békét akar, míg Európa az orosz-ukrán háború folytatását. A 2026-os választások tétje, hogy Magyarország kimarad a háborúból vagy csatlakozik Brüsszelhez. Ez egy sorsdöntő kérdés lesz, mondta a miniszterelnök.

A miniszterelnök elmondta, reményt lehetett fűzni ahhoz, hogy az amerikai elnök maga mögé sodorja az európaiakat, és véget vet az ukrán-orosz háborúnak. "Mi is erre építettük a terveinket.

Amikor 2025-öt az áttörés évének gondoltuk, a háborúból átmegyünk békébe, és a magyar gazdaság, miután a háborús blokkolás megszűnik, ismét lendületet tud venni. De nem ez történt.

Magyarországnak arra a kérdésre kellett választ adnia, hogy az amerikai béketörekvéseket támogatjuk, vagy a brüsszeli háborús döntést támogatjuk.

Még egyszerűbben fogalmazva, kimaradunk-e az európai háborús döntésből, szembe is fordulunk vele, ha kell, nyíltan nemet is mondunk a meghívásokra, azokra a manőverekre, amelyekkel be akarnak bennünket vonni ebbe a háborús európai közösségbe, és ennek elszenvedjük minden következményét.

Tehát kimaradni, vagy nem kimaradni, ez volt a kérdés 2025-ben”

– hangsúlyozta a miniszterelnök.

A miniszterelnök felhívta a figyelmet arra, hogy 2026-ban a magyar parlamenti választáson azt a döntést kell meghoznunk, hogy Magyarország folytatja-e a kimaradás politikáját, vagy pedig csatlakozik Brüsszelhez.

Ez a sorsdöntő kérdés, amire választ kell adnunk – tette hozzá.

2026 a háborús döntés éve lesz, igen vagy nem, kimaradunk vagy nem."

Az, hogy Magyarország előtt egy biztató gazdasági perspektíva alakuljon ki, nem vált valóra, mert az európaiak nemet mondtak a békére – mondta el a miniszterelnök.

Újra kellett kalibrálni a terveket, újratervezés történt.

Szemben az európai hadigazdálkodással, Magyarország a békegazdaság irányába indult el.

Nyugaton adót emelnek, ott a megélhetési költségek növekednek, eladósodás történik, tehát egy valódi hadigazdálkodásra történő átállás – mutatott rá, majd hangsúlyozta, Magyarország úgy döntött, hogy mi egy békegazdaság útvonalán haladunk. Ebből következik

a gyerekek utáni adókedvezmények megduplázása,

az édesanyák élethosszig tartó adómentessége,

a 14. havi nyugdíj,

a 11%-os minimálbér-emelés,

a kisvállalkozók számára adott adócsökkentések,

elsőotthon-teremtési program

– sorolta.

„A 2026-os év nagy kérdése, hogy vajon az a szembenállás, amit ma az Egyesült Államok és Európa között látunk, ez a szembenállás, ez el tud-e oda jutni, hogy az amerikaiak az európaiak nélkül is békét kötnek az oroszokkal”

– hívta fel a figyelmet a miniszterelnök.