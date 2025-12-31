Orbán Viktor: 2026-ban arra kérek mandátumot, hogy kimaradjunk az európai háborúból

Vízválasztó évnek nevezte Orbán Viktor évzáró interjújában a 2025-ös évet.
Először fordult elő, hogy Amerika és Európa egy stratégiai kérdésben ellentétes álláspontra helyezkedjen. Amerika békét akar, míg Európa az orosz-ukrán háború folytatását. A 2026-os választások tétje, hogy Magyarország kimarad a háborúból vagy csatlakozik Brüsszelhez. Ez egy sorsdöntő kérdés lesz, mondta a miniszterelnök.
A miniszterelnök elmondta, reményt lehetett fűzni ahhoz, hogy az amerikai elnök maga mögé sodorja az európaiakat, és véget vet az ukrán-orosz háborúnak. "Mi is erre építettük a terveinket.
Amikor 2025-öt az áttörés évének gondoltuk, a háborúból átmegyünk békébe, és a magyar gazdaság, miután a háborús blokkolás megszűnik, ismét lendületet tud venni. De nem ez történt.
Magyarországnak arra a kérdésre kellett választ adnia, hogy az amerikai béketörekvéseket támogatjuk, vagy a brüsszeli háborús döntést támogatjuk.
Még egyszerűbben fogalmazva, kimaradunk-e az európai háborús döntésből, szembe is fordulunk vele, ha kell, nyíltan nemet is mondunk a meghívásokra, azokra a manőverekre, amelyekkel be akarnak bennünket vonni ebbe a háborús európai közösségbe, és ennek elszenvedjük minden következményét.
Tehát kimaradni, vagy nem kimaradni, ez volt a kérdés 2025-ben”
– hangsúlyozta a miniszterelnök.
A miniszterelnök felhívta a figyelmet arra, hogy 2026-ban a magyar parlamenti választáson azt a döntést kell meghoznunk, hogy Magyarország folytatja-e a kimaradás politikáját, vagy pedig csatlakozik Brüsszelhez.
Ez a sorsdöntő kérdés, amire választ kell adnunk – tette hozzá.
2026 a háborús döntés éve lesz, igen vagy nem, kimaradunk vagy nem."
Az, hogy Magyarország előtt egy biztató gazdasági perspektíva alakuljon ki, nem vált valóra, mert az európaiak nemet mondtak a békére – mondta el a miniszterelnök.
Újra kellett kalibrálni a terveket, újratervezés történt.
Szemben az európai hadigazdálkodással, Magyarország a békegazdaság irányába indult el.
Nyugaton adót emelnek, ott a megélhetési költségek növekednek, eladósodás történik, tehát egy valódi hadigazdálkodásra történő átállás – mutatott rá, majd hangsúlyozta, Magyarország úgy döntött, hogy mi egy békegazdaság útvonalán haladunk. Ebből következik
- a gyerekek utáni adókedvezmények megduplázása,
- az édesanyák élethosszig tartó adómentessége,
- a 14. havi nyugdíj,
- a 11%-os minimálbér-emelés,
- a kisvállalkozók számára adott adócsökkentések,
- elsőotthon-teremtési program
– sorolta.
„A 2026-os év nagy kérdése, hogy vajon az a szembenállás, amit ma az Egyesült Államok és Európa között látunk, ez a szembenállás, ez el tud-e oda jutni, hogy az amerikaiak az európaiak nélkül is békét kötnek az oroszokkal”
– hívta fel a figyelmet a miniszterelnök.
Elmondta, korábban az Európai Tanács üléseit polgári jellegű légkör jellemezte, most ez nem így van; ahogyan fogalmazott:
„Az európai vezetők tanácskozásai haditanácsra emlékeztetnek. Valójában arról beszélünk, hogy hogyan győzzük le Oroszországot, hogyan nyerje meg a háborút Ukrajna, hogyan segítsük Ukrajnát, hogyan ne veszítsük el az Ukrajnával közös háborúnkat, és így tovább, és így tovább.
Ezek már haditanácsok.”
Magyarország a meglévő szövetségi rendszerekbe tartozik. A miniszterelnök kifejtette:
„Mi nem elhagyni akarjuk a nyugati szövetségesi rendszert, nem ki akarunk abból lépni és egy semleges státuszba átsorolni, hanem
azt akarjuk, hogy mind Brüsszelben, mind a NATO-központban értelmes döntések szülessenek.
Erre vannak esélyek, mondta a miniszterelnök, ezért hozták létre a Patriótákat.
„A Patrióták egy olyan politikai csoportosulás Európában, amelynek az a célja, hogy a nemzeti szuverenitást visszaadja a tagállamoknak, a túlterjeszkedő brüsszeli birodalomépítési törekvéseket visszanyessük.
Brüsszel ismét az legyen, aminek lennie kell, koordinációs központja az európai uniós országoknak, nem pedig egy hatalmi birodalmi központja, ami felé most tart”
– fogalmazott.
A 2026-os országgyűlési választáson Orbán Viktor miniszterelnök arra kér mandátumot, hogy Magyarország kimaradjon az európai háborúból. Ahogyan a miniszterelnök fogalmazott:
„2026-ban én arra kérek mandátumot az emberektől az előttünk álló választáson, arra kérek mandátumot a magyaroktól, hogy kimaradjunk az európai háborúból. Erre kérek fölhatalmazást tőlük.
Azt szeretném tőlük kérni, hogy abban erősítsenek meg, arra hatalmazzanak fel, hogy tartsam kívül Magyarországot az európai háborús szövetségből."
Hangsúlyozta: most egy másik világ formálódik a szemünk előtt, és ebben az emberek ki akarják jelölni azt az utat, ahol a leginkább biztonságban érzik a jövőjüket.
„Én mindig optimista voltam, most is az vagyok" – tette hozzá,
hangsúlyozva, hogy világosan kell beszélni az ország előtt álló lehetőségekről, egy világos célra kell mandátumot kérni.
„Mi ezt tesszük. Tudjuk, hogy mire kérünk mandátumot, tudjuk, hogy mire kérjük a szavazatokat, és tudjuk, hogy mit akarunk az így megkapott hatalommal, erővel kezdeni"
– szögezte le.
Hangsúlyozta: a Fidesznek és a KDNP-nek egységes vezetése van, ami a legnagyobb versenyelőny, mert
Magyarországnak minden európai országhoz képest cselekvőképesebb, akcióképesebb kormánya van.
A miniszterelnök azt mondta: a lehető legtöbb döntést a lehető legszélesebb egyeztetéssel a hátunk mögött kell meghozni, mert ha „partizán döntések", egyedi döntések születnek, mint például a kegyelmi ügyben, az elvezethet oda, hogy a döntéshozó ítélőképessége éppen rossz napot fogott ki, és akkor rossz döntés születik, aminek messze ható következményei lesznek.
„Ezért sokkal jobban kell hagyatkoznunk az egyeztetésekre, a közös döntésekre és a közös döntések közös végrehajtására. Ennyi a lecke" – tette hozzá.
Arra figyelmeztetett: a politika a leginkább megújulást követelő szakma a világon mindenhol, aki itt nem tanul, nem alkalmazkodik, nem figyel, nincs tapasztalata, az nagyon könnyen téved.
Arra a felvetésre, hogy a Fidesz „nehezen mozdul, mint az anyahajó", és lehet, hogy inkább egy drón kellene, a kormányfő úgy reagált: ezt nem tudják, „a piacon a drónok jól futnak", ő azonban nem szereti az ilyen kockázatos kalandokat.
„Én azt szeretem, hogyha világos az a három-négy érték, amin áll egy ország politikája"
– fejtette ki, hangsúlyozva, hogy Magyarország ebből a szempontból egy kivételesen stabil európai ország: van egy munkaalapú gazdasági rendszerünk, ami eltér a brüsszeli hadigazdaság rendszerétől, és van egy családokra épülő társadalmi rendszerünk, ami szintén eltér attól, ami Brüsszelben tapasztalható.
Értékelése szerint ezen a két pilléren „áll a magyar élet", ezeket nem lehet föladni, „ezeket nem váltják ki drónok".
Itt nincsen migráció, gender, brüsszeli alávetettség, itt szuverenitás, családbarát politika, érdemalapú és teljesítményre épülő gazdaságpolitika, a családok tisztelete van
– hangsúlyozta, jelezve, hogy ezeket a politikai tételeket „semmilyen dróntámadás esetén sem szabad elmozdítani".
Arra a kérdésre, hogy mennyire önreflexív a Fidesz a vezetése, illetve hogyan lehetne kezelni a pártban megjelenő haszonelvű és érdekközpontú „társutasokat", Orbán Viktor azt válaszolta:
remélik, hogy akik elmennek a pártból, azok a rossz tulajdonságokat is magukkal viszik.
Hozzátette: az a jó, hogyha az alkotni akaró karakterek vannak többségben és a potyautasok vannak kevesebben.
Megjegyezte:
olyan buszt még nem látott, „ahol egy-két bliccelő ne lenne", de az a fontos, hogy azok ne jussanak a kormány közelébe.
Kiemelte azt is:
az önreflexió karakterkérdés,
nem politikai, ideológiai, párt- vagy kormányzati kérdés. Szerinte ebből a szempontból a magyar kormány jól áll, a kabinetet önreflexív emberek alkotják, mindenki elfogadja azt, hogy az „eklézsiát folyamatosan meg kell reformálni",
mindig van valami, amit lehet jobban csinálni.
Orbán Viktor: Mindennek megvan a maga ideje
Arra a felvetésre, hogy Magyar Péter megjelenése és berobbanása a politikai életbe okozott némi meglepetést, bénultságot a Fideszben, Orbán Viktor azt mondta: bénultságot nem tapasztalt. Hangsúlyozta:
egy kormányzó pártnak dolgoznia kell, az ellenzéki pártokkal folytatott párbajok, csörték másodlagosak, és
kárára lenne az országnak, ha a kormánytól azt várnák, hogy kormányzás helyett kampányoljon.
Mindennek megvan a maga ideje, a kampánynak is, meg a kormányzásnak is. Egy kormányzó párt nem igazíthatja a lépéseit aszerint, hogy éppen mi történik az ellenzéki oldalon
– szögezte le.
