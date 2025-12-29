Orbán Viktor: Ezt tettük idén nyáron

„Ezt tettük idén nyáron” – írta Facebook-videója fölött Orbán Viktor, felidézve a Digitális Polgári Körök elindításának pillanatait. A kormányfő tusnádfürdői bejelentésétől az online interjúk soráig bemutatott összeállítás azt hangsúlyozza: a kezdeményezés rövid idő alatt országos méretű mozgalommá vált.
Nemrég ráadásul öt városba látogatott el a Digitális Polgári Körök országjárása. A DPK háborúellenes gyűlései a következő helyszíneken zajlottak:
- november 15-én Győrben,
- november 29-én Nyíregyházán,
- december 6-án Kecskeméten,
- december 13-án Mohácson,
- december 20-án pedig Szegeden találkoztak a résztvevők.
A DPK-országjárás mind az öt rendezvénye telt házas volt, ami jól mutatja, hogy a békepárti álláspont mögött rengetegen sorakoznak fel.
A Digitális Polgári Körök szeptemberi első országos találkozójának a sikere sarkallta arra az egyes számú DPK alapítóit, hogy útjára indítsák a DPK országjárását.
