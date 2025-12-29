Hírlevél
orbán viktor

Orbán Viktor: Ezt tettük idén nyáron

„Ezt tettük idén nyáron” – írta Facebook-videója fölött Orbán Viktor, felidézve a Digitális Polgári Körök elindításának pillanatait. A kormányfő tusnádfürdői bejelentésétől az online interjúk soráig bemutatott összeállítás azt hangsúlyozza: a kezdeményezés rövid idő alatt országos méretű mozgalommá vált.
orbán viktordigitális polgári körökországjárás

Ezt tettük idén nyáron – írja Facebook-videója fölött Orbán Viktor. A felvételen az is látható, ahogyan a kormányfő Tusnádfürdőn bejelenti a Digitális Polgári Körök elindítását, illetve az is, hogy számtalan online portálnak ad interjút.

Digitális Polgári Kör, digitális polgári körök, DPK, háborúellenes gyűlés, Szeged, 2025. 12. 20., Orbán Viktor, OrbánViktor Orbán Viktor miniszterelnök (j) és Lázár János a szegedi háborúellenes gyűlésen, 2025. december 20-án (fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály)
 

Nemrég ráadásul öt városba látogatott el a Digitális Polgári Körök országjárása. A DPK háborúellenes gyűlései a következő helyszíneken zajlottak:

  • november 15-én Győrben,
  • november 29-én Nyíregyházán,
  • december 6-án Kecskeméten,
  • december 13-án Mohácson,
  • december 20-án pedig Szegeden találkoztak a résztvevők.

A DPK-országjárás mind az öt rendezvénye telt házas volt, ami jól mutatja, hogy a békepárti álláspont mögött rengetegen sorakoznak fel.

A Digitális Polgári Körök szeptemberi első országos találkozójának a sikere sarkallta arra az egyes számú DPK alapítóit, hogy útjára indítsák a DPK országjárását.

 

