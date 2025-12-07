Ön tudja, mi az a farkasalvás? – Orbán Viktor elárulta

Orbán Viktor vasárnap újabb külpolitikai tárgyalásra utazott, ezúttal Isztambulba, ahol hétfőn folytat megbeszéléseket. A miniszterelnök megosztott a TikTok-oldalán egy olyan, a repülőúton készült rövid videót, amelyben arról beszél újságíróknak, hogy hogyan alkalmazkodik a nemzetközi diplomáciai és a hazai politikai élet kimerítően sűrű programjainak a tempójához.

Kecskemét után Isztambulba repült a magyar miniszterelnök, aki a repülőúton adott rövid interjúban beszélt arról, hogyan bírja a megfeszített tempót. Orbán Viktor elárulta, hogy gyakran csak néhány perces „farkasalvásokkal” tudja kipihenni magát. Ezek szerinte elegendő energiát adnak akár újabb három-négy órányi időre. Mint mondta, a vezetői életmód olyan, mint a katonaélet. Mindig gyorsnak, élesnek és készenlétben állónak kell lenni. Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán / MTI/Miniszterelnöki Kommunikác

Orbán Viktor elárulta, hogy néhány perc koncentrált pihenés elegendő ahhoz, hogy újra teljes figyelemmel lehessen dolgozni



A beszélgetés kitért a pihenés témájára, amivel kapcsolatban a miniszterelnök elárulta, hogy speciális módszert alakított ki a regenerálódásra:

Gyorsan kell aludni. Farkasalvással. A hulladékidőket ki kell aludni. Öt perceket, tíz perceket. Egy öt perces alvás megold három-négy órát. Ez olyan, mint a katonaélet.”

Orbán Viktor szerint a kulcs nem az alvás hosszában, hanem annak minőségében rejlik. Néhány perc koncentrált pihenés elegendő ahhoz, hogy újra teljes figyelemmel tudjon dolgozni.

Arra a kérdésre, hogy normál körülmények között hány órát alszik egy éjszaka, a kormányfő így válaszolt:

Nincs ilyen normál menet. Ha nagy hajtás van, akkor négy órát. Én négy órában megoldom, de ha hatot tudok, az már Amerika. Akkor világcsúcsot futok.”

Orbán ugyanakkor hozzátette, hogy a legfontosabb döntések előtt, például nagy nemzetközi tárgyalások előtt mindig igyekszik legalább egy jó alvást beiktatni.

Egy Washington előtt azért egy jót aludni muszáj. Ha nem vagy elég éles, kinyílik egy lehetőség, és csak másnap jut eszedbe, hogy a fene egye meg, ott ezt vagy azt kellett volna tenni”

- mondta Orbán Viktor miniszterelnök.