Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Tömegbe hajtott egy autó a karácsonyi vásáron Franciaországban – gyerekek is megsérültek

Látta már?

Limitált, piros, aláírt – Orbán Viktor elképesztő dologgal állt elő

Orbán Viktor

Menczer Tamás: Orbán Viktor feltette Magyarországot a térképre!

2 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán Viktort Amerikától Moszkváig, mindenhol a világban, messze azon súly felett kezelik, mint amit egy Magyarország méretű ország súlya indokolna – mutatott rá Menczer Tamás a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója egy fórumon.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán ViktorFidesz-KDNPMenczer Tamás

Menczer Tamás azonban jelezte, hogy mindez azért van, mert keményen bele van téve a meló.

Menczer Tamás Solymáron
Menczer Tamás Solymáron. Fotó: Menczer Tamás Facebook

Valamint az is sokat nyom a latban, hogy a magyar miniszterelnök minden Magyarországon túlmutató kérdésben mindig helyes álláspontot foglalt el. Természetesen ezekről mindig csak utólag derült ki, hogy jó döntések voltak, ezért született az a mondás, amit a kommunikációs igazgató is idézett, hogy 

Orbán Viktornak nem igaza van, hanem igaza lesz.”

Ami a legfontosabb, hogy már őt követik a többiek is.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!