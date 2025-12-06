Menczer Tamás: Orbán Viktor feltette Magyarországot a térképre!

Orbán Viktort Amerikától Moszkváig, mindenhol a világban, messze azon súly felett kezelik, mint amit egy Magyarország méretű ország súlya indokolna – mutatott rá Menczer Tamás a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója egy fórumon.
Menczer Tamás azonban jelezte, hogy mindez azért van, mert keményen bele van téve a meló.
Valamint az is sokat nyom a latban, hogy a magyar miniszterelnök minden Magyarországon túlmutató kérdésben mindig helyes álláspontot foglalt el. Természetesen ezekről mindig csak utólag derült ki, hogy jó döntések voltak, ezért született az a mondás, amit a kommunikációs igazgató is idézett, hogy
Orbán Viktornak nem igaza van, hanem igaza lesz.”
Ami a legfontosabb, hogy már őt követik a többiek is.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!